Nigéria : la raffinerie Dangote désormais prête à approvisionner le pays en essence

Le Nigeria commence à recevoir de l’essence de la raffinerie Dangote, marquant un tournant majeur vers l’autonomie énergétique du pays.

Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, franchit une étape historique avec le début de l’approvisionnement en essence provenant de la raffinerie Dangote. Le 15 septembre 2024, les premiers camions-citernes remplis de carburant ont quitté les installations du milliardaire Aliko Dangote, marquant ainsi un tournant majeur dans l’industrie énergétique du pays.

La raffinerie Dangote : Huit ans de travaux pour un géant de l’énergie

Après huit longues années de construction, la raffinerie Dangote est enfin opérationnelle. Elle est le fruit de la vision d’Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, qui a voulu offrir au Nigeria une solution à ses pénuries chroniques de carburant. Avec une capacité de production de 650 000 barils de pétrole par jour, la raffinerie est en passe de transformer l’approvisionnement en énergie du pays.

Ce projet colossal a été retardé à plusieurs reprises, notamment en raison des complexités liées aux négociations avec la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Finalement, un accord a été trouvé, permettant à la NNPC de fournir 385 000 barils de brut quotidiennement à la raffinerie. En retour, la NNPC devient le distributeur exclusif du carburant raffiné par Dangote. Une décision qui devrait permettre au Nigeria de satisfaire l’ensemble de ses besoins en essence tout en réduisant ses importations.

Un accord historique, mais des tensions sur les prix

Bien que ce projet soit accueilli comme une victoire pour l’économie nigériane, les négociations entre la NNPC et la raffinerie ne sont pas exemptes de tensions. Alors que le carburant de Dangote sera disponible à la pompe dès le début octobre, la NNPC a déjà annoncé une hausse des prix de l’essence de 11 %. Cette déclaration a été perçue comme un moyen de mettre la pression sur Dangote, créant un climat d’incertitude.

La raffinerie a rapidement réagi, exhortant les Nigérians à ne pas prêter attention à cette annonce prématurée et promettant de dévoiler officiellement les prix à venir. Cette bataille sur les tarifs pourrait influencer l’accueil du projet par le grand public, qui s’attendait à des prix plus accessibles pour le carburant.

Une réponse aux pénuries de carburant

Le démarrage de l’approvisionnement en essence par la raffinerie Dangote est particulièrement attendu dans un contexte de pénuries régulières au Nigeria. Jusqu’à présent, le pays importait presque la totalité de ses produits pétroliers raffinés, malgré ses importantes réserves de pétrole brut. Les quatre raffineries étatiques, situées à Warri, Port Harcourt et Kaduna, sont hors service depuis des années, exacerbant la dépendance du pays aux importations.

Avec la raffinerie Dangote, le Nigeria espère non seulement répondre à ses propres besoins, mais également devenir un exportateur de carburant raffiné. Cela constituerait un pas important vers l’autonomie énergétique et renforcerait la position économique du pays à l’échelle régionale.

Des répercussions économiques majeures

Outre la question de l’approvisionnement en énergie, ce projet revêt des enjeux économiques majeurs. La production locale d’essence et de diesel devrait permettre au Nigeria de réduire significativement ses importations de carburants raffinés, ce qui pourrait alléger la pression sur sa balance commerciale.

De plus, l’utilisation exclusive de la monnaie locale, le naira, pour les transactions avec la NNPC est un aspect notable de cet accord. Cela pourrait contribuer à renforcer la devise nigériane, souvent fragilisée par les fluctuations des prix du pétrole brut sur le marché international.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement nigérian pour relancer l’industrialisation du pays. Comme l’a souligné le ministre des Finances, Wale Edun, lors de la cérémonie de lancement, cet événement marque « la reprise de la marche du Nigeria vers l’industrialisation ». Cependant, l’impact à long terme sur l’économie dépendra en grande partie de la gestion des prix et de la stabilité des accords entre la NNPC et Dangote.