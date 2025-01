Nigeria : la pluie de billets des héritiers Okoya déclenche un ouragan médiatique

La scène a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux nigérians. Raheem et Wahab Okoya, fils du magnat des affaires Chief Razaq Okoya, se sont filmés en train de disperser des liasses de billets de 1000 nairas lors d’une fête luxueuse. Sur les images, on aperçoit même un policier en service transportant l’argent, avant que les deux frères ne le jettent en l’air tout en dansant sur leur nouveau titre Credit Alert.

L’affaire a rapidement pris une tournure judiciaire, mais de façon surprenante. Seul l’agent de police présent sur la vidéo a été interpellé pour manquement à ses devoirs. « Ce comportement va à l’encontre de nos principes fondamentaux« , a déclaré Olumuyiwa Adejobi, le porte-parole de la police, sur son compte X. Une décision qui n’a fait qu’attiser la colère des Nigérians : pourquoi sanctionner uniquement le policier quand les principaux protagonistes restent libres ?

Des regrets qui peinent à convaincre

Dans une tentative d’apaisement, Raheem Okoya s’est fendu d’un message sur X : « Je regrette sincèrement mes actes irréfléchis. Jamais je n’ai voulu blesser qui que ce soit. Je présente mes excuses au peuple nigérian. » Des mots qui sonnent creux pour de nombreux observateurs, rappelant le sort bien différent réservé à l’influenceur Idris « Bobrisky » Okuneye. Ce dernier avait été condamné à 6 mois de prison et incarcéré en avril 2024 pour des faits similaires. Mais il est transgenre et non pas fils de millionnaire.

L’incident révèle une fracture sociale béante au Nigeria. Les images des frères Okoya, vêtus de tenues traditionnelles somptueuses, jetant négligemment des billets comme on jette des confettis, ont profondément choqué dans un pays où la majorité de la population peine à joindre les deux bouts.

Aujourd’hui, le pays attend de voir si les fils Okoya vont répondre de leurs actes. Car une certitude demeure : dans une démocratie, la loi devrait s’appliquer à tous, quelle que soit l’épaisseur du portefeuille.

Le scandale des héritiers Okoya illustre les défis auxquels fait face le Nigeria pour construire une société plus juste, où le respect des institutions et l’égalité devant la loi ne seraient pas de vains mots.

L’empire Okoya, une success story nigériane

La fortune des Okoya trouve ses racines dans l’histoire entrepreneuriale de Chief Razaq Okoya, leur père. Parti de rien dans les années 1960, il a bâti Eleganza Group, un conglomérat devenu l’un des plus importants du Nigeria. L’entreprise, spécialisée initialement dans la fabrication de boutons et de cosmétiques, s’est diversifiée dans l’immobilier, les matériaux de construction et les biens de consommation. Aujourd’hui, le patrimoine familial est estimé à plusieurs milliards de dollars, faisant des Okoya l’une des familles les plus fortunées d’Afrique de l’Ouest. Chief Okoya, marié à Shade Okoya qui dirige désormais une partie des affaires familiales, est connu pour son style de vie fastueux, symbolisé par son domaine d’Oluwa dans le quartier huppé de Lekki à Lagos.