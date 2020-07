Nigeria : l’artiste Davido grugé de 5 millions de nairas

La star de la musique nigériane David Adedeji Adeleke alias «Davido» s’est fait gruger par un quidam. Il a lui-même dévoilé un homme sur Instagram qui l’avait arnaqué à hauteur d’environ 5 millions de nairas (7 374 048 FCFA), il y a quelque temps.

C’est un secret de polichinelle que Davido soit l’un des jeunes les plus riches de l’industrie musicale au Nigeria. Il est également connu et aimé pour sa générosité et son bon cœur. Davido a à plusieurs reprises offert de l’argent à ses fans et aux personnes vivant dans la rue.

Cela a amené un homme du nom de Medz_love sur Instagram à profiter de sa bonté et de son bon cœur pour duper l’artiste, d’environ 5 millions de nairas (7 374 048 FCFA).

Davido a posté une photo de l’homme qui, selon ses témoignages, aurait abusé de sa générosité, en lui soutirant 5 millions de nairas dans son histoire Snap. En affichant la photo du présumé voleur, Davido lui a lancé un avertissement pour avoir joué avec la mauvaise personne.

Cependant, Davido a promis de rechercher le voleur présumé qui l’a dupé de 5 millions de nairas. Il serait prêt à tout pour mettre la main sur le fameux Medz_love, dont-il ignore encore la vraie identité.

En mars dernier, Davido annonçait sur son compte Instagram que sa compagne, Chioma, avait été testée positive au Covid-19 alors qu’elle venait de rentrer au Nigeria après un séjour en Angleterre. Heureusement que l belle Chioma s’est par la suite tirée d’affaire.