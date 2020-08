Nigeria : Kiddwaya et Erica de « Big Brother Naija » surpris en train de faire l’amour, polémique !

Les deux acteurs de Big Brother Naija 2020, une version nigériane de la téléréalité Big Brother, Kiddwaya et Erica, ont été surpris dimanche soir en train de faire l’amour. Les deux «tourtereaux» s’intéressent l’un à l’autre depuis un certain moment. Cela a suscité des critiques en ligne.

Ce n’est pas la première fois que des «Housemates» (colocataire) sont surpris en train de faire l’amour. Ka3na et Praise ont été surpris en train de faire l’amour, il y a quelques jours. Les 18 acteurs jouaient lundi soir la tâche de chef de la maison qui décidera du colocataire qui sera à l’abri de l’expulsion de cette semaine.

Les fans de Big Brother Naija, l’édition «lockdown» de BBNaija ont réagi à la scène amoureuse entre Kiddwaya et Erica. Quelques heures à peine après l’expulsion de Ka3na et Lilo, Erica a été vue dans une vidéo virale sous couette gémissant et faisant des mouvements avec Kiddwaya.

Ils ne sont pas les premiers colocataires à être surpris en train de faire l’amour, cette saison, dans le film de téléréalité, bien qu’ils ne soient que la troisième semaine de la série. Cette scène de sexe a suscité des réactions de la part des fans qui se sont rendus sur leur page Twitter pour exprimer leur déception à Erica pour avoir perdu le contrôle de soi à la télévision nationale. « Seulement deux semaines o, Erica a ouvert ses jambes. Pas de maîtrise de soi », a indiqué un internaute.

« C’est pourquoi je préfère Nengi… « classe et non fierté ». Allez, elle ne peut pas être aussi bon marché. Erica a perdu le respect », a fait savoir un autre. « Erica ne pense pas du tout, si un homme vous aime vraiment, il ne pensera même pas à vous faire ça dans cette maison », a indiqué un troisième intervenant. Mais, Erica bénéficiera aussi de soutiens de certains fans.

« Erica et Kidd sont tous les deux des adultes et ce qu’ils ont fait, c’est avec leur consentement que personne ne devrait venir les traîner, nous sommes là pour ça », a fait savoir un fan. « Alors ils ont compris, quel est le problème ? Vous n’avez pas tous compris avant ? Qu’est-ce qui est avec toute l’hypocrisie », a martelé un autre.