Nigeria : fabrication du premier blindé

Le 3 décembre dernier, Muhammadu Buhari, Président du Nigeria, a officialisé la réception de blindés. Les véhicules ont été conçus par les ingénieurs de l’armée, en étroite collaboration avec des entreprises nigérianes.

Le Nigeria est résolument tourné vers le développement industriel et cela passe déjà par la fabrication de chars de combat. Baptisé « Ezugwu Mine Resistant Ambush Protected » (Ezugwu MRAP) et produit par la Defense Industry Corporation of Nigeria, le nouvel équipement militaire a spécialement été conçu pour résister aux mines et faire face sans encombre, à toutes les embuscades.

Une innovation « made in Nigeria »

A priori, le véhicule présente quelques imperfections mineures. Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une initiative louable. Elle permettra à l’Afrique de réduire ses dépenses en matière de matériel militaire, surtout que le continent est l’un des plus gros importateurs dans le monde. Le Président nigérian s’est d’ailleurs montré particulièrement satisfait: « Ce char made in Nigeria rejoint un premier véhicule tout terrain destiné à la patrouille qui a déjà été testé et qui montre que nos efforts deviennent payants », a-t-il déclaré.

Au cours de l’inauguration, le public a pu découvrir cinq prototypes de ce nouveau modèle de char. D’autres modèles de véhicules tout-terrain d’infanterie ont également été présentés. C’est la preuve que le Nigeria est résolument tourné vers une nouvelle ère de son développement industriel. En dehors de l’Afrique du Sud, aucune autre industrie locale d’armement n’existe sur le continent.