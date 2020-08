Nigeria : Erica et Kidd Waya ont décidé de n’être que des amis

Surpris recensement en train de faire l’amour, ce qui avait suscité beaucoup de polémique chez les fans, les colocataires de BB Naija 2020, Erica et Kidd Waya, ont récemment eu une conversation qui les a aidés obtenir une direction claire pour leur relation. Les deux colocataires ont décidé de n’être que des amis, bien qu’ils soient déjà devenus l’un des couples de fans préférés sur les réseaux sociaux.

L’émission BB Naija Lockdown 2020 a clairement indiqué à quelle vitesse les humains peuvent développer des sentiments. L’émission qui a été décrite comme une expérience sociale est généralement à la hauteur du bluff médiatique, car elle divertit les téléspectateurs avec le style de vie de 20 colocataires, qui doivent rester dans une maison pendant au plus 71 jours. Les fans de la série ont déjà commencé à associer des colocataires qu’ils estimaient être le meilleur couple à l’écran et l’un d’eux est Kidd Waya et Erica, également connus sous le nom de Kiddrica.

Il semble que le navire Kiddrica ait coulé suite à la récente conversation du duo sur l’émission. Erica et Kidd Waya ont décidé de ne rester que des amis après que la jeune dame eut fait part de ses inquiétudes quant à leur situation. Selon Erica, elle ne veut pas de problème avec un homme, parce qu’elle ne peut pas le gérer. Elle a également parlé du moment où ils se sont entendus dans la maison. Erica a admis que même si elle avait aimé ça, c’était imprévu. Erica a aussi fait savoir qu’elle ne pensait pas être prête à gérer toutes les choses qui accompagnent leur relation.

Kidd Waya a alors déclaré qu’il n’apportait pas de problème, mais que ses actions pourraient le faire. Il a également dit qu’ils devraient alors garder leur amitié, parce qu’il l’aime en tant qu’ami. Tout récemment, Legit.ng a rendu compte d’un autre «couple» BB Naija Lockdown. Il semble y avoir beaucoup de confusion avec deux des colocataires sans doute les plus beaux, Ozo et Nengi. Un certain nombre de fans espéraient les voir réussir, mais ils ont évidemment d’autres projets.

Ce n’est pas une nouvelle qu’Ozo a révélé qu’il était attiré par Nengi. La jeune femme a également semblé s’intéresser à lui, à un moment donné, jusqu’à ce qu’il lui ait ouvertement exprimé son affinité. Tout récemment, Ozo et Nengi avaient une conversation sur leur relation, l’un avec l’autre, dans la maison. La jeune femme a admis qu’elle ne voudrait pas être en couple pour le moment. Ozo a rétorqué en demandant qui voulait être dans la relation avec elle. Nengi resta sans voix pendant quelques secondes avant de répondre en demandant à Ozo pourquoi il ressentait alors des sentiments pour elle.