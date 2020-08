Nigeria : Davido sacré en Afrique du Sud

Le célèbre chanteur et compositeur nigérian de renommée internationale, David Adeleke, surnommé «Davido», a été récompensé par les South Africa Music Awards en tant que lauréat du prix «Rest of Africa» au SAMA26. Une nouvelle consécration pour ce jeune artiste qui fait vibrer le showbiz nigérian, mais aussi international depuis un certain temps.

SAMA a révélé, lors d’une cérémonie virtuelle organisée hier soir que l’album «A Good Time» de Davido, qui a officiellement atteint les 1 milliard de streaming, lui avait valu la catégorie «Reste de l’Afrique». Cet album présente des collaborations avec Summer Walker, Gunna, A Boogie et Chris Brown, entre autres.

«A Good Time» est le deuxième album studio du chanteur nigérian Davido. Il est sorti le 22 novembre 2019 via Davido Music Worldwide, RCA Records et Sony Music. Un mélange estival et infusé d’afrobeats pour le musicien éclectique. «A Good Time» a été produit entièrement par des producteurs nigérians, à l’exception d’une piste.

Dans une publication sur Twitter, en mai, Davido avait déclaré que Wizkid et lui sont les deux plus grands artistes nigérians de tous les temps. En tout cas, le jeune Davido commence véritablement à devenir une légende de la musique nigériane, à l’image du regretté Fela Anikulapo Kuti, qui a marqué les années 70 ans par son talent d’artiste hors pair.

Avec cette nouvelle distinction, Davido continue d’enrichir son palmarès, qui compte déjà le prix du meilleur acteur africain aux MOBO Awards et aussi le premier acteur africain à se produire en direct lors des prix. Il est devenu, en 2018, le premier artiste basé en Afrique à recevoir son prix sur la scène principale des BET Awards. Son prix a été présenté par l’acteur hollywoodien Omari Hardwick et l’actrice Tika Sumpter.