Nigeria : Davido offre une Rolex de plus de 21 millions à Tunegee

Le chanteur nigérian David Adedeji Adeleke alias Davido prouve une fois de plus qu’il prend soin de son entourage. Le cousin du patron de DMW, Tunegee, a récemment investi les réseaux sociaux pour faire l’éloge de Davido, après qu’il lui a acheté une montre-bracelet Rolex d’une valeur de 40 000 dollars (de plus de 21,5 millions FCFA).

Le musicien nigérian Davido est sans doute connu pour le grand amour qu’il témoigne à son entourage et pour faire de la générosité son credo. Ses gestes conduisent souvent ses proches, famille ou collaborateurs, à se tourner vers les réseaux sociaux pour chanter ses louanges. Le cousin du musicien, Tunegee notamment, était évidemment aux anges après que Davido a dépensé 40 000 dollars (plus de 21,5 millions FCFA) pour lu offrir une montre-bracelet Rolexi.

Tunji Adeleke alias Tunegee s’est rendu sur ses pages officielles, pour remercier la star de la musique et prier pour que Dieu le bénisse. « Merci Davido. Que Dieu vous bénisse ! Je viens de débarquer de Dubaï et voilà que j’ai un cadran Rolex en écriture arabe. 40 000 dollars sur mon poignet ! Meilleur cadeau pour mettre fin à cette année pandémique !!! », a-t-il posté.

Davido à son tour a également répondu aux paroles aimables et a déclaré que son cousin méritait plus que cela. La star de la musique nigériane qui était récemment à Dubaï avec certains de ses collaborateurs les a emmenés faire du shopping et il a fait des folies. Les fans ne pouvaient s’empêcher de s’exprimer et réagir sur cette bonne nouvelle. « Nice one. Davido semble être sur une virée shopping de montres-bracelets Rolex », a écrit un fan.

« Si j’avais cette montre, ma vie va changer pour le mieux. Je vais simplement la vendre et commencer une vie meilleure », a indiqué un internaute, répondant au nom d’Adekanbi Omolola. « Davido est très généreux. C’est une chose que j’aime chez lui », a écrit un autre internaute.