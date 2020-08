Nigeria : Buhari nomme Hussaini Kangiwa président des handicapés

Hussaini Suleiman Kangiwa a été nommé président de la commission pour les personnes handicapées, ce lundi. Le porte-parole de la Présidence, Femi Adesina, a déclaré que le geste de Muhammadu Buhari, était conforme à la loi de 2019 sur la discrimination contre les personnes handicapées.

Le Président Muhammadu Buhari a approuvé la composition du conseil d’administration et la nomination du secrétaire exécutif de la commission nationale pour les personnes handicapées (PWD). Le chef de l’Etat a nommé Hussaini Suleiman Kangiwa (nord-ouest), président de la commission pour les personnes handicapées et James David Lalu (centre nord), comme secrétaire exécutif.

Un communiqué publié par la conseillère spéciale du Président sur les médias et la publicité, Femi Adesina, à Abuja? Ce lundi 24 août, a déclaré que l’action de Buhari était conforme à la loi de 2019 sur la discrimination contre les personnes handicapées.

Selon la loi, la commission est dirigée par un président à temps partiel et six membres qui doivent être des personnes handicapées représentant les zones géopolitiques de la fédération, sous réserve de confirmation par le Sénat, pour un mandat de quatre ans en première instance et peut être reconduit pour un second mandat.

Le communiqué informe que le secrétaire exécutif, qui sera responsable, devant le conseil, de la mise en œuvre des politiques et de l’administration des affaires quotidiennes de la commission, doit également être une personne handicapée avec un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

Les membres de la direction de la commission sont : Oparaku Onyejelam Jaja (sud-est), Philomena Isioma Konwea (sud-sud), Omopariola Busuyi Oluwasola (sud-est), Amina Rahma Audu (nord-ouest), Esther Andrew Awu (centre-nord) et Abba Audu Ibrahim (nord-est).