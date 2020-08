Nigeria : Buhari a tenu sa promesse d’éradiquer la polio

Le président de la République du Nigeria, Muhammadu Buhari, a pris la parole, lors de la certification officielle de l’éradication du virus de la poliomyélite sauvage dans la région africaine, au cours de la session virtuelle du 70ème comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, mardi. Il a exprimé son optimisme que, tout comme la polio, le Covid-19 serait vaincu, à la fois au Nigeria et en Afrique.

« Je me souviens que peu de temps après avoir pris mes fonctions, en mai 2015, j’ai promis aux Nigérians de ne pas léguer à mon peuple un pays où la polio est endémique. Cette certification est, par conséquent, la réalisation personnelle de cet engagement, non seulement envers les Nigérians, mais aussi envers tous les Africains », a déclaré Muhammadu Buhari.

« À un moment où la communauté mondiale lutte contre la pandémie du Covid-19, cette réalisation renforce ma conviction qu’avec la volonté politique, les investissements et les stratégies nécessaires, ainsi que l’engagement des citoyens, nous allons aplatir la courbe épidémique », a ajouté le chef de l’Etat nigérian, dans son allocution célébrant l’exploit historique.

« Je peux affirmer l’engagement de tous les dirigeants africains dans cette voie d’action », a-t-il ajouté. Il a également assuré à la communauté mondiale, que le Nigeria maintiendrait l’élan et tirerait parti des leçons rigides de l’éradication de la polio pour renforcer son système de santé, en particulier les soins de santé primaires, et donner la priorité à la sécurité sanitaire.

Par ailleurs, le Président Muhammadu Buhari a déclaré que le Nigeria utilisait des systèmes de données, un engagement communautaire et une technologie innovante, pour surveiller et prédire l’occurrence des flambées de poliomyélite, ajoutant que ces mêmes compétences et outils sont utilisés pour lutter contre le Covid-19 et l’augmentation de virus de la polio en circulation.