Nigeria – Boko Haram : des ravisseurs des filles de Chibok capturés

La police du Nigeria a déclaré avoir arrêté plusieurs combattant de Boko Haram responsables de l’enlèvement en 2014 de plus de 276 écolières de la ville de Chibok, a déclaré le commissaire Damian Chukwu mercredi dans la ville de Maiduguri, dans le nord du pays, autrefois un bastion de Boko Haram.

Les huit hommes concernés font partie d’un groupe de 22 combattants arrêtés au cours des deux dernières semaines, précise Chukwu. L‘un des hommes, âgé de 23 ans, “a avoué être l’un des commandants de Boko Haram qui a coordonné et dirigé l’enlèvement des filles Chibok.”

La police a déclaré que les personnes arrêtées sont à l’origine de plus de 50 attentats suicides.

L’enlèvement des filles de Chibok avait attiré l’attention du monde entier, avec des prises de position de célébrités et personnalités comme l’ancienne première dame des Etats-unis, Michelle Obama qui s’était jointe à une campagne «Ramener nos filles/ Bring Back our girls» pour les libérer.

Quelque 2 000 filles et garçons ont été enlevés par Boko Haram depuis 2014, avec de nombreux esclaves, combattants et même des kamikazes, selon Amnesty International.

Quelque 20 000 personnes ont été tuées et environ 2,3 millions de personnes déplacées depuis que Boko Haram a commencé sa campagne armée en 2009.

Ce succès de la police nigériane permet de redorer le blason du pouvoir ébranlé par la disparition possible de centaines de soldats le week-end dernier après que des combattants islamistes, déguisés avec des uniformes militaires, ont envahi samedi une base éloignée. L’armée nigériane a catégoriquement nié que les soldats soient portés disparus, mais NBC rapporte que des sources officielles américaines l’ont cependant confirmé indiquant qu’il s’agissait d’un acte mené par le Groupe ISIS Afrique de l’Ouest. ” Environ 730 soldats nigérians étaient sur la base quand l’attaque a commencé. Plus de 600 ont disparu juste après l’attaque, selon les États-Unis. Les fonctionnaires. L’armée nigériane a déclaré avoir récupéré des dizaines de corps et découvert des blessés dans les zones voisines. D’autres soldats semblent être revenus de l’assaut et être retourné ensuite à la base. Selon les États-Unis, les militants attaquants ont également pris des véhicules, des armes et des munitions lorsqu’ils ont quitté la base.”