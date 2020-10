Nigeria : Bobrisky affiche son nouvel iPhone 12 Pro

Le travesti nigérian Idris Okuneye populairement appelé Bobrisky, s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour montrer sa dernière acquisition. Le mondain a acheté le nouvel iPhone 12 Pro et il a partagé les détails sur sa page Instagram. L’appareil lui aurait coûté 710 000 naira (plus de 1,03 million FCFA).

Le travesti nigérian populaire est devenu l’une des rares personnes du pays à acheter le nouvel appareil Apple, l’iPhone 12 Pro. Le mondain qui est connu pour son style de vie fastueuse s’est rendu sur sa page Instagram pour montrer son dernier achat. Le travesti ne s’est pas arrêté là, il a révélé des détails sur l’achat de luxe. Bobrisky est récemment devenu la première célébrité à montrer son nouvel iPhone 12 Pro sur les réseaux sociaux.

L’industrie nigériane du divertissement est conçue de sorte que les célébrités se battent constamment pour avoir les articles les plus récents et les plus chers, se lançant dans une compétition visant à prouver sa fortune ou tout simplement son audience. Parfois, cette course leur permet d’obtenir plus de respect et d’admiration de la part des fans.

Bobrisky n’est pas du genre à lésiner sur les moyens, surtout si une chose lui tient à cœur, même si cela l’oblige à dépenser d’énormes sommes d’argent. Dans le post partagé sur sa page Instagram, il a mis une photo de son nouvel iPhone 12 Pro et a également déclaré qu’il avait dépensé 710 000 naira (plus de 1,03 million FCFA) pour l’obtenir. Selon ses mots: «Mon iPhone 12 Pro est ici 710 000.»

Après le iPhone 11 Pro à trois caméras, qui lui avait été offert, il y a quelques mois, par son ami Tonton Dikeh, d’une valeur 600 000 naira soit près de 990 000 F CFA, Bobrisky continue de garnir sa collection de téléphone portable de luxe.