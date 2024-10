Nigéria : abandon des poursuites contre un responsable de Binance

Le gouvernement nigérian abandonne les poursuites contre Tigran Gambaryan, un responsable de Binance, après huit mois de détention et de graves accusations de blanchiment d’argent.

Le gouvernement nigérian a décidé d’abandonner les poursuites judiciaires contre Tigran Gambaryan, un haut responsable de Binance, la plus grande plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies. Ce dernier, détenu depuis février 2024, était accusé de blanchiment d’argent à hauteur de 35 millions de dollars. Sa libération, effective depuis le 23 octobre, a soulevé de nombreuses questions, notamment sur les motivations réelles derrière cette décision.

Les accusations portées contre Tigran Gambaryan

Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, s’étaient rendues au Nigeria en février 2024 à la demande des autorités locales. Suite à cette rencontre, il a été arrêté et accusé d’avoir blanchi des millions de dollars via la plateforme Binance, en exerçant sans licence adéquate. Cette arrestation faisait écho à une volonté des autorités nigérianes de réglementer plus strictement les activités liées aux cryptomonnaies, largement utilisées dans le pays pour contourner l’effondrement du Naira.

Durant ses huit mois de détention, Tigran Gambaryan a subi de graves privations. Transféré à la prison de Kuje, un établissement tristement célèbre pour détenir des membres présumés de Boko Haram, il a souffert de conditions de vie exécrables. Des rapports font état d’un déni de soins médicaux, ainsi que d’un refus d’accès à un fauteuil roulant, malgré la détérioration rapide de sa santé. Cette situation a suscité une vague de soutien international, avec de nombreux appels à sa libération, notamment de la part de ses collègues et de figures influentes dans le secteur des cryptomonnaies.

Les raisons de l’abandon des poursuites

Officiellement, le Nigeria a abandonné les poursuites contre Tigran Gambaryan faute de preuves tangibles pour soutenir les accusations de blanchiment d’argent. Cependant, selon plusieurs sources, les pressions diplomatiques des États-Unis auraient également joué un rôle clé dans cette décision. Le Financial Times souligne en effet que Washington aurait exercé une pression croissante sur les autorités nigérianes pour permettre la libération de leur ressortissant, invoquant des raisons humanitaires liées à son état de santé.

Bien que Tigran Gambaryan soit désormais libre et en route pour recevoir des soins médicaux à l’étranger, le Nigeria n’a pas pour autant mis un terme à ses poursuites contre Binance. La plateforme reste sous le coup d’une enquête pour blanchiment d’argent et évasion fiscale. Les autorités nigérianes continuent d’accuser Binance de contribuer à l’hyperinflation qui frappe le Naira, en facilitant les transactions en cryptomonnaies sans régulation stricte.