Une attaque brutale de Boko Haram à Mafa, au Nigeria, fait 81 morts, soulignant la persistance de la violence djihadiste dans la région.

Le nord-est du Nigeria a une fois de plus été le théâtre d’une effusion de sang, laissant derrière elle une traînée de destruction et de désolation. Une attaque présumée du groupe jihadiste Boko Haram a coûté la vie à au moins 81 personnes dans le village de Mafa, dans l’État de Yobe. Cet assaut meurtrier, survenu le 1er septembre 2024, s’inscrit dans une longue série d’attaques sanglantes qui frappent régulièrement cette région dévastée par l’insurrection djihadiste depuis plus de 14 ans.

Un village en cendres

Selon les autorités locales, l’attaque a été menée par environ 150 combattants présumés de Boko Haram, arrivés à moto et lourdement armés. Les assaillants ont envahi le village de Mafa, tirant sans distinction sur les habitants et incendiant des maisons avec des grenades. Beaucoup de victimes, se cachant dans leurs maisons en toit de chaume, ont été brûlées vives. D’autres ont tenté de fuir, mais ont été rattrapées par les balles des djihadistes.

Cette attaque semble être en représailles contre les villageois, accusés par Boko Haram de collaborer avec l’armée nigériane. En effet, deux membres du groupe djihadiste auraient été tués par des milices d’autodéfense locales, provoquant la colère des assaillants. Les villages de l’État de Yobe, composés principalement d’agriculteurs et d’éleveurs, sont souvent accusés par les djihadistes de fournir des renseignements à l’armée, ce qui en fait des cibles privilégiées pour des représailles violentes.

Un bilan humain et matériel dévastateur

Le bilan de cette attaque est lourd : au moins 81 personnes ont perdu la vie, et d’autres sont toujours portées disparues. Selon Bulama Jalaluddeen, porte-parole du président du gouvernement local de Tarmuwa, les corps de 34 victimes ont été enterrés à Babbangida, tandis que 30 autres cadavres restent à Mafa. Plusieurs familles, en proie à la douleur, ont déjà enterré leurs proches avant l’arrivée des soldats pour l’évacuation des corps. Les djihadistes n’ont pas seulement pris des vies, mais ont également réduit en cendres des maisons et des magasins, laissant les survivants dans une situation désespérée.

Depuis le début de leur insurrection en 2009, Boko Haram et sa faction rivale, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), ont intensifié leurs attaques contre les communautés rurales du nord-est du Nigeria. Ces dernières années, les villages de l’État de Yobe, composés de populations majoritairement pauvres et vulnérables, ont été pris pour cible par les dihadistes. Les agriculteurs, bûcherons, bergers et pêcheurs sont régulièrement attaqués, accusés d’espionner pour le compte de l’armée.