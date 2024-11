Nigeria : 2,5 milliards de dollars du Brésilien JBS pour des usines de transformation de viande

C’est sur les importantes potentialités, économique et démographique, offertes par le Nigeria que le groupe JBS compte s’appuyer pour étendre ses activités. En effet, le pays d’Afrique de l’Ouest compte une population de 230 millions d’individus projetée à 410 millions d’ici 2050.

Véritable pilier de la production de viande au monde, le groupe JBS a annoncé, via un communiqué, rendu public le 21 novembre 2024, la ratification d’un agrément avec le gouvernement nigérian portant sur l’édification de six usines de transformation et de conditionnement pour un coût évalué à 2,5 milliards de dollars sur une durée de cinq ans.

Selon la source, ces usines sont destinées à différents usages. Trois d’entre elles serviront à produire de la volaille, deux autres, de la viande bovine et la dernière, à produire de la viande de porc. Le gouvernement nigérian de son côté a pris l’engagement de « garantir les conditions économiques, sanitaires et réglementaires nécessaires à la viabilité du projet ».

Possédant 25% du marché mondial de la viande et des abats de bœuf, le groupe JBS a aussi précisé que ces installations contribueraient à apporter une réponse à l’insécurité alimentaire qui sévit au Nigeria, où la population ne cesse de s’accroître. « Notre objectif est d’établir un partenariat solide et d’aider le Nigeria à lutter contre l’insécurité alimentaire. Le développement d’une chaîne de production alimentaire durable génère un cycle vertueux de progrès socio-économique pour la population, en particulier les groupes les plus vulnérables », a affirmé Gilberto Tomazoni, directeur général de JBS Global.

Établi dans plus d’une vingtaine de pays à travers le globe, le groupe, présent en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Australie ou encore au Royaume-Uni, possède entre autres 450 usines de transformation ainsi que des représentations commerciales.