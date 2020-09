Nigeria : 14 cadavres repêchés dans la rivière Akaeze-Ukwu

Le commandement de la police de l’État d’Ebonyi, a confirmé la récupération de 14 cadavres dans la rivière. Dans une déclaration, la police a indiqué que les victimes se trouvaient dans un bus 608, qui a plongé dans la rivière Akaeze-Ukwu, alors qu’il revenait de l »enterrement d’un pasteur à Nguzu Edda, au Sud de l’Etat.

Le Président du gouvernement local, Onyebuchi Ogbadu, a confirmé, samedi, la récupération des 14 cadavres. Selon lui, le gouvernement de l’État a dû faire venir des plongeurs des États de Rivers et de Cross River, pour aider à la recherche du bus. « Les plongeurs ont pu localiser le bus et l’ont poussé vers le haut pour permettre à la grue de le retirer des eaux », a-t-il indiqué. Selon le président, les recherches se poursuivaient pour retrouver les passagers restants à bord du bus. « Le chauffeur a dit qu’il transportait 32 personnes dans le bus, nous sommes donc toujours à la recherche d’environ 13 personnes ou plus », a-t-il ajouté.

Le chauffeur aurait réussi à s’extirper du bus, au moment même de la chute de l’engin dans la rivière et il fait donc partie des personnes sauvées, vendredi. La porte-parole de la police, Loveth Odah, a déclaré que sept des corps retrouvés étaient des hommes et sept autres sont des femmes. Elle a indiqué que la personne blessée et qui a finalement rendu l’âme vendredi est une femme qui n’a pas encore été identifiée.

« La femme victime a été confirmée morte par un médecin à son arrivée à l’hôpital Dennis d’Akaeke. Le chauffeur a raconté qu’il avait convoyé 32 membres de la branche de l’État d’Enugu de l’Église du Christ particulier du Nigeria pour assister à une cérémonie d’inhumation, à Nguzu Edda à Afikpo Sud LGA de l’État. 14 cadavres ont été retrouvés (7 femmes et 7 hommes) avec le véhicule 608. Les cadavres ont été déposés à la morgue de l’hôpital Martha Memorial pour la préservation AFIKPO », a-t-elle déclaré.

Mme Loveth Odah a aussi révélé que parmi les personnes à bord du véhicule qui sont toujours recherchées, se trouve un commissaire de police à la retraite, Livinus Mbah. « Le gouverneur exécutif de l’État d’Ebonyi s’est rendu sur les lieux de l’accident avec le commissaire de police de l’État d’Ebonyi qui l’a qualifié de très malheureux. Il exhorte les usagers de la route à éviter la vitesse, la conduite imprudente, surtout en ces mois de canicule », a-t-elle ajouté.