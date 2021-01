Niger : une marque de vêtements dédiée aux femmes et aux enfants

Depuis 2013 la marque « Niqua CREA » confectionne des robes, chemises, jackets et autres articles pour les femmes et les enfants. Une diversification de production qui contribue à sa conquête du marché de la mode au Niger.

Créée en 2013 au festival international de la mode africaine (FIMA), « Niqua CREA » s’est, depuis quelques années, imposée dans la sphère de la mode nigérienne. Cette marque dont la production cible les femmes et les enfants, confectionne des robes, des chemises, t-shirt, pantalons… en pagne. « Nos articles sont dédiés à la femme et à l’enfant. Nous réalisons aussi des confections pour les tout-petits avec comme matières premières principale tissus et pagnes à motifs africain », précise sa créatrice, Monique Elysée.

Cette marque, c’est aussi, d’une part, le reflet du patriotisme, et d’une autre part, l’image d’une femme en quête d’émancipation et de perfection. « Nous commercialisons des t-shirt pour la promotion du patriotisme. Etant une femme qui aime l’indépendance, la liberté, l’extravagance parfois, l’innovation… Niqua CREA reflète cette indépendance, la liberté, l’extravagance parfois, l’innovation », ajoute-t-elle.

L’importation des vêtements, une menace pour cette marque

En dépit de sa conquête du marché de la mode nigérienne, comme d’autres marques, Niqua CREA fait face à la concurrence imposée par l’importation. Une difficulté qui entrave son épanouissement. « En Afrique, le made in locale est moins considéré, nous éprouvons d’énormes défis, en termes d’imposition face à l’importation des vêtements et autres tissus moins coûteux », assène Monique.

Cependant, ce défi nourrit la détermination de la jeune entrepreneure qui veut aller au-delà des limites. « La logistique fait défaut pour faire passer nos produits hors des frontières. Des camions de marchandises importées rentrent sur le marché, alors que nous nous contentons d’exporter trimestriellement des quantités négligeables. En gros il faut une grande industrialisation qui n’est pas chose facile pour les jeunes faute de moyens ».

Un souci d’élargir ses horizons

Comme la plupart des marques ou start-up, Niqua CREA s’appuie sur le numérique pour atteindre son public. Pour bien écouler ses articles et espérer être à même de faire face à la concurrence, elle ambitionne d’élargir ses horizons par l’amélioration de sa production, la vente en ligne et la location d’un local plus spacieux au Niger. « On ne peut pas espérer une gloire avec la compétence d’autrui. Au cours de cette année, nous allons élargir nos horizons, surtout numérique, et nous installer dans un grand local, accessible », conclut sa créatrice.

