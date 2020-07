Niger : un nouvel avion pour agrandir la flotte de Niger Airlines

Pour assurer le transport de personnes et de marchandises, Niger Airlines souhaite acheter un nouvel aéronef. Il s’agit d’un Fokker de 50 places qui permettra à la compagnie nationale d’améliorer ses services.

En vue d’acheter ce Fokker de 50 places, Niger Airlines a adressé une demande d’agrément au gouvernement. Cela permettra à la compagnie de bénéficier des atouts liés aux dispositions spéciales relatives au code des investissements. Comme mentionné dans un communiqué officiel émanant du gouvernement, Niger Airlines bénéficiera de ces avantages. En effet « l’octroi de l’agrément, permettra notamment à ladite société de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles du Niger en matière d’organisation des pèlerinages ».

Un Niger Airlines plus dynamique

Niger Airlines est la compagnie nationale dont les principales activités couvrent les évacuations sanitaires, les vols charter, le transport de passagers, le fret et les vols privés. Elle a été créée en 2012 et possède un capital de 2 milliards de FCFA. Dans ses projets d’accroissement, la compagnie a prévu un déploiement des vols dans la sous-région ouest-africaine. Les vols de la compagnie desservent régulièrement Diffa, Maradi, Zinder et Agadez. Par ailleurs, elle peut se targuer d’avoir été, pendant longtemps au Niger, la seule compagnie à même de desservir les grandes villes. Cela explique pourquoi son chiffre d’affaires a connu une hausse continuelle, au fil des années.

Au Niger comme dans d’autres pays d’Afrique et du monde, le transport aérien reprend peu à peu après une première vague de la pandémie de Coronavirus qui a frappé la planète entière.