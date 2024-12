Niger : Moussa Tchangari derrière les barreaux

Le 30 décembre 2024, Moussa Tchangari, Secrétaire Général de l’association Alternative Espaces Citoyens (AEC), a comparu devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey. Cette arrestation controversée a ravivé les débats sur les atteintes aux droits humains et la liberté d’expression au Niger.

La société civile et plusieurs personnalités dénoncent également une tentative de museler les critiques.

L’arrestation de Moussa Tchangari

Le 3 décembre 2024, des individus non identifiés ont enlevé Moussa Tchangari aux alentours de 20 heures à Niamey. Sa disparition soudaine a inquiété la société civile nigérienne. Celle-ci était déjà préoccupée par la montée des tensions politiques et les restrictions croissantes des libertés fondamentales.

Une détention jugée arbitraire et injuste

Après 48 heures passées dans un lieu tenu secret, les autorités ont transféré Moussa Tchangari au Service Central de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée. Il y reste actuellement en garde à vue. Ses avocats dénoncent cette détention comme une violation flagrante des droits humains. Ils y voient aussi une tentative manifeste de répression politique.

Appels en faveur de la libération immédiate

Une tribune signée par des chercheurs, des journalistes et des intellectuels exprime leur solidarité envers Moussa Tchangari. Ces personnalités réclament sa libération immédiate. Elles soulignent que son arrestation entrave la liberté d’expression et le droit de critique dans un contexte politique tendu.

Un contexte de répression croissante des voix dissidentes

Les récents événements rappellent les nombreuses actions menées contre des militants et des voix critiques au Niger. Ces actions nourrissent les inquiétudes sur le respect des droits humains et la démocratisation du pays. Moussa Tchangari, en tant que défenseur des droits de l’homme et figure emblématique de la société civile, devient ainsi un symbole de résistance face à cette répression grandissante.