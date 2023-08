Niger : Mohamed Bazoum visité par son médecin personnel

Mohamed Bazoum a reçu, ce samedi, la visite de son médecin personnel. Une première depuis son internement, dans sa résidence, au palais de la Présidence.

Alors que des voix s’élèvent de toutes parts pour dénoncer les difficiles conditions dans lesquelles Mohamed Bazoum et sa famille sont détenus, au palais de la Présidence, la junte a permis, ce samedi, au médecin personnel du Président déchu de lui rendre visite. À l’issue de cette visite, le médecin a déclaré que le Président, son épouse et son fils vont tous bien. Il a par ailleurs estimé que « le Président a le moral haut ».

La dernière visite reçue par Mohamed Bazoum, tout juste après le coup d’État avant que ses conditions de détention ne se corsent, a été celle du Président tchadien, Mahamat Idriss Déby, alors dépêché par la CEDEAO. Depuis le 2 août, Mohamed Bazoum et sa famille, gardés dans le sous-sol de la résidence présidentielle, vivent sans électricité et sont par conséquent privés de nourritures fraîches. Ils se contentent alors de repas secs (riz et pâtes alimentaires). S’adressant à Human Rights Watch avec qui il s’est entretenu jeudi et vendredi, Mohamed Bazoum a qualifié le traitement infligé à lui et à sa famille d’« inhumain et cruel ». C’est ce qui ressort d’un communiqué publié par l’Organisation, vendredi.

Plus les jours passent, plus la junte qui a fait tomber Mohamed Bazoum semble s’affermir au pouvoir. Désormais, elle a formé un gouvernement et tenu son premier conseil des ministres. Dans le même temps, la CEDEAO ne varie pas sa position de départ qui était de tout faire pour réhabiliter le Président renversé, par tous les moyens.