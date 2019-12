Niger : Emmanuel Macron rend hommage aux militaires morts à Inates

Emmanuel Macron, le président de la République française, s’est incliné sur les sépultures des soldats qui ont trouvé la mort à Inates le 10 décembre dernier. La cérémonie s’est déroulée devant au Carré des Martyrs sur la base aérienne 101 de Niamey. Ce geste du président français a été très applaudi au Niger.

La cérémonie d’hommage aux soldats nigériens morts à Inates s’est déroulée au Carré des Martyrs, sur la base aérienne 101 de Niamey, en présence d’un hôte de marque, Emmanuel Macron. La présence du président français a été très appréciée par Mahamadou Issoufou car, dans la tradition nigérienne, rendre visite aux personnes endeuillées est une preuve de grande considération. Emmanuel Macron, pour sa part, s’est exprimé sur les raisons de sa présence : « Je tenais à venir m’incliner devant les dépouilles de vos soldats et témoigner du respect que nous leur devons, notre solidarité pour leurs familles comme pour vos armées et pour toute la nation (…) Au peuple nigérien et à Mahamadou Issoufou : nous étions à vos côtés hier pour nous incliner devant vos 71 martyrs tombés à Inates, dans le dur combat contre le terrorisme. Nous serons avec vous demain pour célébrer les victoires. »



La France et le Niger contre le terrorisme

Pour Mahamadou Issoufou, le président nigérien, la lutte contre le terrorisme ne sera effective qu’en se liant avec les pays amis. Pour le président français qui a requis maintes fois une plus grande transparence de ses pairs du G5, les prochaines semaines auront une grande importance dans la bataille contre le terrorisme. « Nous avons eu des victoires, encore récemment, encore ces dernières heures, et nous continuerons d’en avoir. Mais nous sommes à un tournant de cette guerre ».

La lutte contre le djihadisme se poursuit donc. Et comme l’a déclaré Mahamadou Issoufou : « Nous allons vaincre l’ennemi, parce que nous allons mieux nous organiser, mieux coordonner les forces nationales et les forces alliées, en particulier la force Barkhane. »