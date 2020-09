Niger : le « Grand S » et sa divine Mimosa Zara, pour faire trembler Shatta Bandle ?

L’internet a changé la vie de nombreuses personnes. Après les couvres-feux liés à la pandémie du Covid-19, on assiste, depuis peu, à la révolution des « Grands » en Afrique de l’Ouest. Après « Grand P » de la Guinée, le « Grand M » du Mali, le « Grand T » du Burkina Faso, découvrez le « Grand S » du Niger et sa divine Mimosa Zara.

En Afrique de l’Ouest, les personnes de petite taille font la loi et le buzz sur les réseaux sociaux. c’est le cas notamment du « milliardaire » auto-proclamé ghanéen Shatta Bandle, qui fait feu de tout bois à chacune de ses sorties dans le monde virtuel, en distribuant parfois des liasses de billets et se comparant au richissime nigérian homme d’affaires Aliko Dangote.

Outre Shatta Bandle, l’Afrique de l’Ouest voit naître des talents d’une autre catégorie ! les « Grands ». Par exemple, il y le Guinéen « Grand P » qui est devenu aussi incontournable avec sa « go bobaraba » Eudoxie Yao. Leur couple atypique attire la curiosité, mais aussi des critiques. En revanche, ces dernier temps, c’est le tout jeune Malien Mohamed Nantoumé aliais « Grand M », qui secoue les réseaux sociaux, depuis son single « Messi ». Il compte plus de deux millions d’abonnés sur sa page Instagram.

Au Burkina Faso, le talentueux humoriste, MC et chroniqueur télé, Tipare Baore alias « Grand T », fait aussi parler de lui, en ce moment. Pour ne pas rester en marge de ce challenge des personnes de petites tailles « made in west Africa », le Niger vient de révéler son « Grand S ». Le nouveau venu sur la planète des « Grands » déchaîne les passions actuellement aux pays de Mamane l’humoriste.

On sait toutefois que c’est un Touareg nigérien qui adore manger le haricot, le plat national et qu’il est artiste musicien. À l’image de « Grand P » qui fait battre le cœur de Yao Eudoxie, le « Grand S » a aussi une charmante « go bobaraba », en la personne de la divine Mimosa Zara. D’ailleurs, le « Grand Sultan » serait en route pour la Cote d’Ivoire, le pays du buzz par excellence.

Toutefois, à l’image de Shatta Bandle, « Grand S » sembler adorer afficher sa puissance financière, comme on peut bien le voir sur la photo par ailleurs. Ces liasses pourront-elles faire trembler Shatta Bandle ? On en saura davantage.