Niger : le domicile de plusieurs proches de Bazoum perquisitionné

Dans la nuit du 17 au 18 août, des perquisitions ont été faites dans le domicile de plusieurs personnalités du régime de Mohamed Bazoum. Les auteurs des perquisition auraient emporté de l’argent et des objets personnels trouvés dans les résidences.

Une perquisition de nuit ! Voilà ce à quoi des cadors du régime de Mohamed Bazoum ont eu droit, dans la nuit du jeudi à ce vendredi. Au nombre des maisons visitées, celle du Premier ministre de Mohamed Bazoum, Ouhoumoudou Mahamadou. Chez ce dernier, en plus de certains documents, des téléphones portables, des montres, des bijoux, des ordinateurs portables et tablettes et une somme d’environ 60 millions de francs CFA auraient été empotés. Chez le général Mahamadou Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, plus de deux véhicules ont été pris par les éléments venus perquisitionner.

En dehors de ces deux personnalités, sept autres ont vu leur domicile également perquisitionné. Il s’agit d’abord du ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, des députés Kalla Moutari et Kalla Ankourao, le premier étant premier Vice-président de l’Assemblée nationale et le second, un responsable du PNDS, le parti du Président déchu. Il y avait également le domicile du haut représentant de Mohamed Bazoum, Foumakoye Gado, ceux de ses directeur et directeur adjoint de cabinet, Issa Galmai et Daouda Takoubakoye. Enfin la maison du garde du corps de l’ancien chef d’État a également reçu l’équipe.

Depuis le 26 juillet où il a perdu le pouvoir, le Président du Niger, Mohamed Bazoum, est toujours aux mains des militaires. Dimanche dernier, la junte a menacé de le traduire en justice pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger ».