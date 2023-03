Niger : l’ascension fulgurante de Boukari Laouali Chaibou

Boukari Laouali Chaibou, né le 28 septembre 2002 à Niamey (Niger), est une personnalité publique dans le domaine de la littérature et de la justice. Sa passion pour l’écriture a commencé depuis longtemps et sa carrière de juriste a été le tremplin pour se faire connaître du grand public.

Ayant obtenu son bac dès la classe de 1ère, il intègre l’université où il fait des études de Droit, puis va à Paris pour approfondir ses connaissances en Droit. Son premier livre, publié le 23 décembre 2022 et intitulé « Droit pénal spécial » a connu un franc succès auprès des professionnels du droit ainsi que des acteurs de justice pénale. Ce livre décrit, de manière claire et concise, les éléments constitutifs des infractions ainsi que les peines applicables. La façon dont Boukari Laouali Chaibou vulgarise cette matière juridique complexe est impressionnante.

Ledit livre s’est hissé dans le classement des meilleures ventes sur Amazon, pendant quelques semaines. Cela est certainement dû à l’expérience de Boukari Laouali Chaibou qui a fait ses armes dans l’un des plus grands cabinets d’avocats d’Afrique de l’Ouest.

En 2023, Boukari Laouali Chaibou a publié son deuxième ouvrage, « 10 ans au pouvoir ». Dans ce livre, il fait un examen approfondi de l’ancien Président du Niger, Issoufou Mahamadou. Son livre apporte une perspective critique sur les années passées et propose des pistes de réflexion pour l’avenir de la politique au Niger. Les commentaires élogieux sur cet ouvrage ne sont pas surprenants.

Contribution à la vulgarisation de la justice pénale

Boukari Laouali Chaibou est une personne très engagée. Il participe régulièrement à des débats sur les questions juridiques et politiques dans les médias locaux et internationaux. Son influence grandissante lui permet de sensibiliser le public sur des sujets souvent complexes et de les rendre accessibles à tous. Son travail le rapproche du ministère de l’Industrie et celui de l’Énergie et des Énergies renouvelables.

Il est important de souligner que Boukari Laouali Chaibou est un écrivain talentueux dont les contributions ont suscité l’intérêt de nombreux professionnels du droit et du public en général. Sa contribution à la vulgarisation de la justice pénale et son analyse critique de la gouvernance politique sont très appréciées par les Nigériens. Le public est certainement impatient de voir ses prochaines œuvres littéraires et juridiques.