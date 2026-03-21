Niger : l’Allemagne ferme ses services consulaires face à la montée de l’insécurité

Face à une dégradation rapide de la situation sécuritaire, l’Allemagne a décidé de suspendre ses services consulaires au Niger et de relocaliser son personnel diplomatique. La décision a été annoncée par le ministère allemand des Affaires étrangères. Désormais, les ressortissants allemands et les usagers nigériens doivent se tourner vers l’ambassade basée à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour toute démarche administrative.

Depuis le 20 mars, il n’est plus possible d’obtenir un visa ou un passeport allemand à Niamey. Cette suspension intervient au moment où les risques d’enlèvements visant les étrangers sont élevés. Berlin recommande d’ailleurs à ses ressortissants de quitter le territoire nigérien dans les plus brefs délais. Cette décision, bien que temporaire, prouve la gravité de la situation actuelle et la nécessité pour les autorités allemandes de protéger leur personnel diplomatique et leurs citoyens.

Une insécurité persistante qui inquiète la communauté internationale

La fermeture des services consulaires allemands intervient après plusieurs attaques violentes ayant ciblé des infrastructures stratégiques au Niger. Récemment, des groupes armés ont mené des assauts près de l’aéroport international de Niamey, ainsi que contre une base aérienne à Tahoua. Ces événements ont renforcé les inquiétudes quant à la capacité des autorités à contenir la menace djihadiste.

Les zones urbaines, autrefois relativement épargnées, semblent désormais également vulnérables. Ce qui accentue le sentiment d’insécurité parmi les populations locales et les expatriés. Ce climat de tension sécuritaire n’est pas propre à l’Allemagne. D’autres pays occidentaux, dont les États-Unis, ont déjà réduit leur présence diplomatique dans la capitale nigérienne. Les enlèvements d’étrangers constituent une grande préoccupation pour ces États.

Le Niger au cœur des défis sécuritaires du Sahel

L’année précédente, plusieurs incidents ont marqué les esprits, notamment l’enlèvement de deux Européennes à Agadez et celui d’un citoyen américain en plein centre de Niamey. Ces actes ont contribué à redéfinir les politiques de sécurité et de présence diplomatique dans la région. Le Niger se trouve aujourd’hui au cœur d’une crise sécuritaire qui touche l’ensemble du Sahel. Les groupes djihadistes, actifs dans plusieurs pays voisins, profitent de la porosité des frontières et de la faiblesse des infrastructures sécuritaires pour intensifier leurs opérations.

Cette instabilité a des répercussions directes sur les activités économiques, les investissements étrangers et les relations diplomatiques. Sur le terrain, les forces de défense et de sécurité nigériennes sont en état d’alerte maximale. À Niamey, leur présence s’est renforcée aux principaux carrefours et points sensibles de la ville. Cette mobilisation vise à rassurer la population et à prévenir d’éventuelles attaques.