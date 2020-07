Niger : alerte aux enfants déscolarisés à cause du Covid-19

Les enfants nigériens courent un grand risque de ne pas retourner à l’école après la levée des mesures de verrouillage contre le nouveau Coronavirus. Près de 4 millions d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest à cause de l’épidémie de Covid-19.

1,2 million d’enfants et de jeunes ont été expulsés de l’école au Niger au plus fort des mesures restrictives Covid-19 dans le pays, portant le nombre total de non-scolarisés à 3,8 millions de personnes dans le pays.

Bien que les écoles aient maintenant rouvert, nombre de ces élèves pourraient ne jamais retourner dans l’enseignement, a averti l’association Save the Children. L’organisation a mis en avant les obstacles à la scolarisation qui existent dans certaines régions du pays comme l’insécurité et les attaques contre l’éducation, la pauvreté, le mariage des enfants et le travail des enfants.

Les enfants au Niger courent un grand risque de ne pas retourner à l’école après la levée des mesures de verrouillage du Covid-19, a conclu Save the Children, dans son récent rapport intitulé « Save Our Education« .

Même avant l’épidémie, le pays affichait un taux très élevé d’enfants non scolarisés et une nette division de la fréquentation scolaire selon la richesse, le sexe et le fait qu’ils vivent dans des zones rurales ou urbaines. Début 2020, un total de 2,6 millions d’enfants nigériens n’étaient déjà pas scolarisés. « Dans certaines régions comme Diffa et Tillabéry, les écoles ont été fermées en raison de la grave insécurité – c’est une grande menace pour l’éducation au Niger. Le second problème majeur est la situation des droits des filles – parfois, les filles abandonnent l’école prématurément pour se marier », a déclaré Rasha Muhrez, directrice nationale de Save the Children au Niger.

Mme Muhrez a poursuivi : « le gouvernement a demandé aux écoles de rouvrir après quelques semaines afin que les enfants puissent rattraper leur retard d’apprentissage. Mais j’ai parlé à des enseignants de Diffa qui ont dû parcourir 120 kilomètres pour enseigner – même après la réouverture des écoles, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y aura des enseignants. Les enfants peuvent avoir pris trop de retard, ou ils peuvent avoir commencé à travailler pour contribuer au revenu familial ».

Lors de l’épidémie de Covid-19, de nombreux enfants non scolarisés du Niger n’avaient pas accès à l’enseignement à distance comme Haouaou, 17 ans, qui vit dans une zone rurale du sud-ouest du Niger. Son école a été fermée pendant dix semaines en raison du Covid-19.

Haouaou a déclaré à Save the Children: «Lorsque les écoles ont été fermées, nous n’avons pas eu l’occasion d’étudier par téléphone, à la télévision ou à la radio ».

Le retard en matière d’éducation peut avoir de graves conséquences pour les enfants du Niger, en particulier pour les filles. Haouaou a poursuivi : « si une fille ne réussit pas bien à l’école et abandonne, les parents la marient. Le risque pour une fille qui n’est pas à l’école est de se retrouver dans des situations difficiles ».

Save the Children aide à résoudre le problème des enfants non scolarisés au Niger en proposant des cours de rattrapage et des cours d’alphabétisation aux filles de 9 à 13 ans. Dans ces cours, les filles apprennent également les effets dévastateurs du mariage ainsi que les problématiques liées aux enfants et aux grossesses précoces.

Mme Muhrez a ajouté : « quand je parle à ces filles résilientes, elles disent toutes qu’elles veulent apprendre. Mais souvent, elles n’ont pas les moyens de se rendre à l’école la plus proche, en particulier dans les écoles d’enseignement supérieur, car elles se trouvent généralement dans la grande ville voisine. Une fille à qui j’ai parlé a dû marcher 20 kilomètres pour se rendre à l’école, au risque d’être harcelée en chemin. L’éducation est l’un des facteurs les plus importants dans la lutte contre le mariage des enfants et les grossesses précoces, mais elle est actuellement en retrait. C’est un risque que nous ne pouvons pas prendre ».

Save the Children prévient que les fermetures d’écoles au Niger et dans d’autres pays sont aussi la fermeture des lieux sûrs où les enfants peuvent socialiser, prendre leurs repas et accéder aux services de santé.

L’organisation exhorte les gouvernements et les donateurs à faire en sorte que les enfants non scolarisés aient accès à des services d’apprentissage et de protection à distance. Les enfants doivent pouvoir retourner à l’école dès qu’ils peuvent le faire en toute sécurité et des cours de rattrapage doivent être fournis aux enfants qui ont pris du retard, dit-elle.