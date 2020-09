Nicki Minaj sur le prochain album de Davido, « A Better Time »

La superstar nigériane Davido a expliqué pourquoi il avait quitté les médias sociaux, ces derniers temps, et pourquoi il semblait ne plus suivre certains de ses membres. Il a également expliqué pourquoi son troisième album à venir, « A Better Time », venait si vite dans la foulée de son deuxième album « A Good Time ».

« J’allais rester sur «A Good Time» jusqu’en 2021 mais pendant la tournée, j’ai réalisé que six chansons de «A Good Time» étaient déjà sorties. Donc, j’ai vraiment ajouté combien de chansons ? Je n’avais pas l’impression que c’était un tout nouvel album. Et puis, immédiatement, je suis revenu au Nigeria à cause du Covid, nous avons commencé à enregistrer. Et puis, j’étais principalement à Atlanta [Géorgie, États-Unis] quand j’ai enregistré «A Good Time». Je ne parlais donc à mes producteurs que via WhatsApp ou Skype », a révélé Davido.

« Avant de me rendre à Los Angeles pour faire des collaborations, j’ai fait ici des disques solo, j’étais sur place à Lagos [vibrer avec tout le monde]. J’ai sorti «FEM», un album de 17 titres. Donc nous en aurons 16 nouvelles chansons », a poursuivi Davido. Il a également confirmé que Nicki Minaj était sur l’album.

Revenant sur l’historique, il a indiqué : « Avant cette chanson, je n’avais jamais parlé avec Nicki. Nous étions dans un club à Abuja et j’étais vraiment ivre de joie, et je venais aussi d’enregistrer cette chanson. C’est comme si cela n’allait pas réussir sans Nicki ». « Alors, j’ai pris mon téléphone et lui ai envoyé un message. Je lui ai dit : « Nicki, j’ai une chanson pour nous. Ça sera le numéro un, je te le promets » dans ces mots précis. Le lendemain matin, j’ai vu un message d’elle qui disait, « envoyez-le ».

Fait intéressant dans cette histoire, Davido a déclaré également qu’il a enregistré «FEM» en mars 2020. Et que sur la pochette de l’album, «A Better Time» il est prévu le portrait de l’enfant de Davido, Ifeanyi. À rappeler que «A Good Time» est le deuxième album studio du chanteur nigérian Davido. Il est sorti le 22 novembre 2019 via Davido Music Worldwide (DMW), RCA Records et Sony Music.

En décembre 2019, Davido a annoncé une tournée nord-américaine pour faire la promotion de l’album; la tournée devait commencer en hiver et se terminer au printemps 2020. En mars 2020, Davido a reporté la tournée en raison de la pandémie de Covid-19.