Next Corp appelle à la libération immédiate du journaliste Stanis Bujakera

Le groupe Next Corp, propriétaire d’Actualite.cd, est consterné par l’interpellation vendredi soir, à la veille d’un week-end, de son directeur de publication adjoint Stanis Bujakera.

Ce dernier se rendait à Lubumbashi ce vendredi et a été arrêté aux environs de 20h30 à l’aéroport de Ndjili par deux individus se présentant comme des officiers de police judiciaire et emmené au commissariat provincial de Kinshasa. Il y a passé la nuit sans être autorisé à recevoir de la visite. La direction de Next Corp a finalement pu le rencontrer ce matin et s’assurer que notre collègue soit finalement assisté par un avocat.

Stanis Bujakera est un journaliste internationalement reconnu. En plus de ses fonctions à Actualite.cd, il est également correspondant de Jeune Afrique et de Reuters. Il est un modèle pour ses jeunes confrères et pour toute la profession.

En mars dernier, Stanis Bujakera a déjà été menacé de poursuites par le ministère de la Défense pour avoir relayé un paragraphe du compte-rendu du conseil des ministres publiquement distribué par le ministère de la communication. Stanis Bujakera a vécu sous cette menace trois jours avant que la plainte ne soit finalement retirée. Il continue de faire depuis l’objet de menaces régulières, y compris sur les réseaux sociaux.

Le groupe Next Corp appelle les autorités à libérer immédiatement notre confrère et à mettre un terme à ce qui ressemble de plus en plus à une forme de harcèlement. Il appelle à ce que les droits de Stanis Bujakera, y compris celui d’informer, soient respectés.

Le journalisme n’est pas un crime.