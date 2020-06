NBA : des joueurs tentent (déjà !) de draguer la veuve de Kobe Bryant

Alors que Vanessa est encore en train de faire son deuil, quelques mois seulement après le tragique accident ayant coûté la vie à Kobe et Gianna Bryant, certains, notamment des joueurs de haut niveau, s’intéressent à la veuve e leur ancien collègue et n’hésitent pas à tenter d’obtenir un rendez-vous galant.

Depuis la mort de son mari Kobe Bryant, Vanessa s’est emmurée dans un silence et se montre beaucoup plus discrète. Après cette double tragédie, notamment la perte de son époux et de sa fille, elle a limité ses apparitions et prises de parole publiques. Vanessa Bryant fait son seuil.

Alors qu’on la croyait mener une vie paisible, depuis le 26 janvier dernier, alors que l’hélicoptère s’écrasait dans les vallées californiennes, emportant 9 vies dont celles de Kobe Bryant et sa fille Gianna, 14 ans, l’on apprend que parmi ses soi-disant soutiens, notamment des stars, certains ont des ambitions.

« Elle reçoit beaucoup de soutien, mais certains des messages font vraiment affamés. Cette femme est en deuil, et des gars essaient d’obtenir un rendez-vous galant… », a, selon MTO News, révélé un proche de la famille, évoquant des messages un peu plus intéressés et un peu plus dérangeants.

Alors que Vanessa est toujours « sous le choc » de la tragédie de janvier, selon ses proches, ils seraient nombreux les sportifs professionnels, notamment deux joueurs de niveau Hall of Fame et un commentateur très connu, à lui écrire en privé.