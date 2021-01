NBA : Boston fait enfin confiance à Tacko Fall

Le pivot sénégalais Tacko Fall (25 ans, 2m26, 2m54 d’envergure) a grandement aidé les Boston Celtics à s’imposer face aux Wizards de Washington (116-107). En 19 minutes, Tacko Fall a enregistré 4 points, 8 rebonds et 3 contres.

Dans un match de NBA très serré, les Boston Celtics du pivot sénégalais Tacko Fall sont parvenus à arracher la victoire devant les Wizards de Washington (116-107), la nuit du vendredi au samedi. Le géant sénégalais de 2m26 pour 2m54 d’envergure, Tacko Fall, a réalisé une belle partie.

En 19 minutes, Tacko Fall a enregistré 4 points, 8 rebonds et 3 blocs. « Je pense qu’il a été génial ce soir », a déclaré l’entraîneur des Celtics, Brad Stevens, à propos de Tacko Fall, après le match. « À bien des égards, il a changé le jeu », a poursuivi Stevens qui, au départ, n’avait pas trop prévu de faire jouer Tacko Fall, compte tenu du fait qu’il n’avait joué que 6 minutes au total, lors des 9 premiers matchs de Boston.

Mais une fois que l’entraîneur a vu l’impact de Fall sur le match, il ne pouvait tout simplement pas le faire sortir. « Il avait l’air vraiment bien pour un gars qui n’a pas beaucoup joué », a déclaré Stevens. « Vous avez vu que nous l’avons remplacé au début. Je prévoyais de faire des relais de quatre minutes au lieu de plus que cela, en quelque sorte, une rotation de Daniel Theis trois fois dans la première période. Mais j’ai pensé que Tacko était trop beau pour être emporté à plusieurs reprises », a-t-il ajouté.

« Je travaille constamment. Je travaille sur ma vitesse, je travaille sur mon endurance, je m’assure que le jeu ne soit pas trop rapide pour moi. Le jeu a beaucoup ralenti, ce qui a rendu mon travail beaucoup plus facile. Je peux voir des choses que je ne pouvais pas voir, il y a peut-être un an. Je peux anticiper des choses, il y a peut-être un an, que je ne pouvais pas prévoir. Tout se résume au travail que j’ai effectué avec l’aide des entraîneurs », a déclaré le géant Tacko Fall, qui pourrait être l’une des surprises dans la sélection sénégalaise, pour le prochain Afrobasket, du 24 août au 5 septembre 2021, à Kigali, au Rwanda.