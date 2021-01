Natation : trois Algériens visent la qualification aux JO à Genève

La 54ème édition du Meeting international de Genève, prévue du 15 au 17 janvier courant en Suisse. Les nageurs algériens Abdallah Ardjoun (ASPTT), Anis Djaballah (USM Alger) et Amel Mellih (Saint-Priest) se sont engagés dans cette compétition, avec l’objectif de pouvoir décrocher leur qualification aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon).

Sur 100m dos et 200 dos, Abdallah Ardjoun tentera de réaliser les minima « A », alors que Anis Djaballah visera les minima « B » du 800m nage-libre, au moment où leur compatriote, Amel Mellih, sera concernée par les minima « B » du 50m nage-libre. La sélection algérienne de natation, composée de cinq membres, a quitté mercredi Paris, selon l’Agence de presse algérienne.

En plus des deux nageurs locaux Abdallah Ardjoun et Anis Djaballah, la délégation comportait les sélectionneurs nationaux Mouloud Bouchendouka et Elyes Nefsi, ainsi que le médecin Merzak Sabour. En revanche, Amel Mellih, qui évolue en France, à Saint-Priest, va directement rejoindre le groupe à Genève en suisse.

« Le rendez-vous de Genève sera la première compétition officielle de la saison pour Ardjoun et Djaballah, et ce sera l’occasion pour eux de jauger leur niveau actuel, et surtout d’évaluer leurs chances de réaliser les minima de qualification aux prochaines olympiades », a indiqué le Directeur des équipes nationales (DEN), Lamine Benabderrahmane. « Nous avons engagé Ardjoun dans les épreuves du 50m dos, 100m dos et 200m dos, avec l’espoir de le voir réaliser les minima A, ou tout au moins, confirmer ses minima B », explique-t-il.

De son côté, Djaballah a été engagé sur les 200m, 400m et 1500m nage-libre, avec l’espoir de voir son temps de passage après 800m comptabilisé comme minima de qualification sur cette distance. En effet, en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus, les organisateurs du Meeting de Genève ont décidé de limiter le nombre d’épreuves à seulement 120, et parmi les épreuves qui ont été annulées, celle du 800m nage-libre, qui intéressait Djaballah.

Trois nageurs algériens ont déjà réalisé les minima de qualification aux JO de Tokyo. Il s’agit d’Oussama Sahnoun sur les 50m et 100m nage-libre, ainsi que Jaoued Syoud (minima « B » sur 200m quatre-nages) et Abdallah Ardjoun (minima « B », sur 100m dos et 200m dos).