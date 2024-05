Nassim Saïdi triomphe sur la 24e Édition du Tour d’Algérie Cycliste

L’Algérien Nassim Saïdi, membre de la formation « Madar Pro Team », a triomphé in extremis lors de la 24e édition du Tour d’Algérie cycliste 2024 (TAC-2024). La compétition s’est achevée, ce mardi, avec la dixième et dernière étape, courue entre Annaba, Guelma et retour à Annaba, sur une distance de 148,5 km. Cette étape a été remportée par le Mauricien Christopher Rogier Lagane.

Une victoire de dernière minute

Christopher Rogier Lagane a franchi la ligne d’arrivée en premier avec un temps de 3h34:45, suivi de près par les Algériens Azzedine Lagab (Madar Pro Team) et Youcef Reguigui (Terengganu), tous deux chronométrés à 3h34:46. Mais au classement général final, c’est Nassim Saïdi qui a arraché la première place avec un temps total de 30h49m31sec. Il devance le Néerlandais Lars Quaedvlieg (30h49m39sec) et le Mauricien Christopher Rogier Lagane (30h51m12sec). Hamza Yacine (27 ans) a quant à lui remporté le maillot vert du meilleur sprinteur, qu’il a conservé durant neuf des dix étapes.

Mercredi, la plupart des cyclistes participeront au Grand Prix international d’Annaba, une course sur circuit fermé de 1,5 km à parcourir 50 fois. La semaine se terminera vendredi avec le Grand Prix international d’Alger, une course de 1,620 km également à parcourir 50 fois.

Le Tour d’Algérie : Une compétition de haut niveau

Inscrit au calendrier de l’Africa Tour de l’UCI, le Tour d’Algérie est régi par les règlements de la Fédération Algérienne de Cyclisme (FAC) et ceux de l’Union Cycliste Internationale (UCI). La compétition est supervisée par un commissaire de course et un inspecteur antidopage. Cette année, le tour a été de très bonne facture avec une participation relevée. La compétition a attiré des participants de nombreux pays, notamment la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, ainsi que des représentants de l’Érythrée, du Rwanda, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, de la Malaisie et de la Mauritanie.

Cette année, le Tour d’Algérie a offert un parcours exigeant traversant plusieurs wilayas. Partant du nord-ouest à Oran, il s’est dirigé vers des villes telles que Mostaganem, Ténès, pour finalement atteindre Annaba au nord-est. Ce tracé a mis à l’épreuve l’endurance et la stratégie des cyclistes sur des terrains variés, promettant un spectacle captivant pour les amateurs de cyclisme.

Les vainqueurs de maillots distinctifs

Maillot jaune (leader du classement général) : Nassim Saïdi (Madar Pro Team/ Algérie)

Maillot vert (meilleur sprinteur) : Hamza Yacine (Madar Pro Team/ Algérie)

Maillot blanc (meilleur jeune) : Vainqueur Masengesho (Rwanda)

Maillot à pois (meilleur grimpeur) : Awet Aman (World Cycling Centre Africa)

Maillot bleu (vainqueur d’étape) : Christopher Rogier Lagane (Maurice)

Maillot rouge (meilleur Algérien) : Azzedine Lagab (Madar Pro Team/ Algérie)

Maillot orange (coureur le plus combatif) : Eric Manizabayo (Rwanda)