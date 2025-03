Namibie : Sam Nujoma honoré lors des funérailles nationales

L’inhumation de Sam Nujoma, « président fondateur » de la Namibie, a été enterré à Heroes Acre, à Windhoek. Figure clé de l’indépendance namibienne et de la lutte contre l’apartheid, il a été entouré de sa famille et de dirigeants africains lors de la cérémonie.

Sam Nujoma, surnommé le « président fondateur » de la Namibie, a été enterré hier au cimetière Heroes Acre, situé dans la capitale Windhoek. Nujoma, qui a mené la Namibie vers son indépendance et a joué un rôle crucial dans la libération de l’Afrique australe de l’apartheid, a été entouré par sa famille – veuve, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants – ainsi que des leaders africains de différentes générations.

Les personnalités présentes ont rendu hommage à un homme d’une grande stature, le qualifiant d’icône africaine et de défenseur inflexible des principes de liberté, particulièrement contre les systèmes coloniaux. Le président intérimaire, Nangolo Mbumba, a souligné lors de la cérémonie : « C’est ici, sur ces terres sacrées, que reposent les héros et héroïnes de la Namibie. Un fils d’exception de cette terre, un géant parmi les dirigeants et une véritable icône révolutionnaire ».

Sam Nujoma décédé il y a deux semaines à l’âge de 95

Des centaines de personnes venues de tout le pays se sont réunies dès l’aube à Heroes Acre pour rendre un dernier hommage à celui que l’on considère comme le « père fondateur » de la Namibie. Nujoma, décédé il y a deux semaines à l’âge de 95 ans, a marqué l’histoire de la nation. De ses débuts dans l’élevage de bétail à sa lutte pour l’indépendance, il est devenu l’un des leaders les plus respectés de la lutte contre l’apartheid, et un symbole de résistance dans toute l’Afrique.

Pendukeni Ithana, vice-présidente de la Fondation Sam Nujoma, a déclaré : « Il incarne la lutte pour la libération de l’Afrique. La Namibie, parmi les premières nations africaines des années 1950 à se lever contre l’apartheid et la discrimination raciale, doit une grande part de son indépendance à son engagement ».

Deuil national de 21 jours

Au-delà de son rôle militaire et révolutionnaire, Sam Nujoma a été le premier président de la Namibie, exerçant trois mandats de 1990 à 2005, et est reconnu pour avoir instauré la paix et la stabilité dans le pays après l’indépendance.

La Namibie a observé une période de deuil national de 21 jours, durant laquelle les drapeaux ont été mis en berne. Le corps de Nujoma a été honoré à travers une cérémonie nationale, suivie d’une procession de son corps à travers sept régions, dont sa ferme d’Etunda à Okahao. Au moment où son cercueil, drapé du drapeau namibien, a été descendu dans la terre, une salve de 21 coups de canon a été tirée, tandis qu’un survol de l’armée de l’air namibienne a salué son passage dans l’histoire.