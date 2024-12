Namibie : Netumbo Nandi-Ndaitwah favorite aux élections

Netumbo Nandi-Ndaitwah, vice-présidente et candidate du parti au pouvoir en Namibie, semble sur le point de devenir la première femme présidente du pays. Avec plus de 58 % des voix, elle mène largement l’élection, mais l’opposition conteste déjà la légitimité du processus électoral, créant des tensions à l’approche des résultats définitifs.

En Namibie, un tournant historique se dessine. Netumbo Nandi-Ndaitwah, vice-présidente et candidate du parti au pouvoir, est sur le point de devenir la première femme présidente du pays. À 71 ans, celle que l’on surnomme « NNN » s’impose comme la grande favorite de cette élection. Mais dans l’ombre de cette victoire probable, l’opposition conteste déjà la légitimité du processus électoral.

Une avance décisive pour « NNN »

D’après les résultats provisoires publiés après le dépouillement de 92 % des bulletins, Netumbo Nandi-Ndaitwah domine la course avec plus de 58 % des voix. Ce score impressionnant place la candidate de la Swapo, parti au pouvoir depuis l’indépendance de la Namibie en 1990, en position de remporter l’élection dès le premier tour.

Cette probable victoire marquerait une avancée historique pour le pays, avec l’élection de sa première femme présidente. Reconnue pour son expérience et sa carrière politique riche, Mme Nandi-Ndaitwah incarne un symbole de progrès dans une nation qui aspire à plus d’égalité et de justice sociale.

Une opposition farouche et des tensions en vue

Face à cette avance écrasante, le principal rival de « NNN », Panduleni Itula, leader du Patriotes indépendants pour le changement (IPC), n’a récolté que 25,4 % des suffrages. Malgré cet écart, M. Itula a déjà annoncé qu’il ne reconnaîtrait pas les résultats de l’élection, mettant en avant des irrégularités supposées.

Cette prise de position risque de jeter une ombre sur un processus électoral pourtant supervisé par la Commission électorale de Namibie, qui poursuit encore le dépouillement des derniers bulletins.

Une étape historique pour la Namibie

Si les résultats définitifs confirment les tendances actuelles, Netumbo Nandi-Ndaitwah deviendra la première femme à accéder à la magistrature suprême en Namibie. Cette victoire serait non seulement une première pour le pays, mais aussi un signal fort pour l’Afrique australe, souvent critiquée pour sa faible représentation féminine dans les plus hautes sphères de pouvoir.