Naledi Willers survit au cancer du sein !

La star de la téléréalité Naledi Willers a partagé son histoire sur la façon dont elle a vaincu le cancer du sein. La courageuse star de Real Housewives Of Johannesburg a révélé? dans deux longs messages sur Instagram, comment elle avait été diagnostiquée avec un cancer du sein triple négatif de stade 2? l’année dernière, le 29 novembre.

Cette nouvelle qui a changé sa vie est arrivée au moment où elle a passé son dernier examen pour son diplôme en droit. « Alors que le monde luttait contre le Covid-19, chaque jour, j’étais terrifié à l’idée qu’une rencontre avec le virus, pendant la chimiothérapie, puisse entraîner ma mort, en raison de mon système immunitaire affaibli. En vérité, le verrouillage m’a également offert un abri pour passer par tout ce que j’ai, et que je traverse encore, à l’abri des regards… La vie est ce que vous en faites et nous choisissons comment regarder les choses. C’est ainsi que j’ai choisi de regarder ma réalité », a confié la star de la téléréalité.

Elle a décidé de devenir la « voix de la conscience » à la suite de la bataille dans laquelle elle était, dont elle est sortie victorieuse. Naledi a lancé un cri jeune aux personnes qui l’ont soutenue tout au long de cette période difficile. « Dans ce message, je ne peux manquer de mentionner ceux qui m’ont soutenu physiquement et émotionnellement pendant cette période: Black Barbielish pour avoir ouvert sa maison, son cœur et sa famille à moi-même et à ma mère. Oneal Africa pour être plus que n’importe quel label, depuis que nous nous sommes rencontrés, il y a douze ans … mais mon frère et meilleur ami a traversé tout cela », a-t-elle écrit.

En terminant son message, elle s’est qualifiée de légende ! « Je m’appelle Naledi Willers. Une survivante du cancer du sein parmi tant d’autres. Mais pour l’instant, vous pouvez m’appeler NALEGEND », a-t-elle posté. Naledi a pris le temps de remercier les personnes pour leur soutien et leurs messages d’encouragement. Elle a également conseillé aux femmes, qui traversent ou ont vécu ce qu’elle a vécu, de garder la tête haute.

« Ce fut une expérience tellement humiliante de recevoir une réponse aussi positive à ce qui a été le plus grand test de ma vie, jusqu’à présent. À mes amis personnels et à ceux avec qui je ne peux interagir que sur cette plateforme, merci. Vous avez tous respiré la force dans mon âme. Aux autres femmes qui se jugent silencieusement pour avoir souffert à ce sujet pendant ou après le traitement, vous n’êtes pas folle ou ingrate simplement parce que cela se produit à la suite d’interventions qui sauvent des vies. Vous méritez de vous sentir et de paraître sous votre meilleur jour et surtout comme une femme. C’est normal de désirer votre version de la normale… C’est dans de petits détails comme ça que nous trouvons du réconfort », a conclu Naledi.