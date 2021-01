Naa Agyeman chante à la mémoire de John Rawlings

L’artiste vétéran ghanéen et hitmaker de « Kwahu Bepo », Naa Agyeman, vient de rendre un vibrant hommage à l’ancien Président du Ghana, Jerry John Rawlings, dans une chanson intitulée «MAY3 OKUNAFO». À la tête de l’État en 1979 puis de 1981 à 2001, J.J. Rawlings, est décédé le 12 novembre 2020 à Accra, à l’âge de 73 ans.

Dans la chanson, Naa Agyeman dit que « l’ancien Président Rawlings doit être célébré pour une vie bien vécue » et il présente ses condoléances à l’ancienne Première dame du Ghana, Nana Konadu Agyeman-Rawlings, veuve de feu Jerry John Rawlings et toute la famille également.

Le Ghana a perdu son icône politique Jerry John Rawlings, aussi appelé « Papa J », le 12 novembre 2020 à Accra. Chef militaire et politique au Ghana, Jerry John Rawlings a renversé le gouvernement à deux reprises (1979, 1981) et pris le pouvoir. Sa deuxième période de règne (1981–2001), permettant à son pays de retrouver la stabilité politique et une gestion économique exemplaire.

Naa Agyeman a signé son grand retour sur la scène musicale avec une toute nouvelle bande-son torride sous-titré « Adey For Street ». Ce morceau est sorti sous l’empreinte de CR4 Entertainment. Il en a aussi profité pour rendre un vibrant hommage à l’ancien Président du Ghana, Jerry John Rawlings, dans une chanson intitulée «MAY3 OKUNAFO».

À rappeler que Naa Agyeman est surtout connu pour ses chansons à succès comme, « Auntie Araba », « Alomo Kitua », « Gogo Sugar Cane », « Kwame Ahe » pour n’en citer que quelques-unes.