Mz Dru remporte le prix de la « Meilleure présentatrice TV 2020 »

L’entrepreneuse médiatique ghanéenne née au Royaume-Uni, Drusilla Lartey, communément appelée Mz Dru, a remporté le prix de la « Meilleure présentatrice de télévision 2020 » au Ghana Youth Entertainment Award qui vient de prendre. Elle n’a pas caché sa joie et a promis à tous ses fans de rester toujours la meilleure.

La présentatrice de radio et télévision, Mz Dru, d’origine ghanéenne et jamaïcaine et qui a commencé son aventure médiatique depuis le Royaume-Uni où elle est née, a gagné l’admiration de millions de téléspectateurs et d’auditeurs au Ghana. Avec sa personnalité aimable et sa façon unique de présenter les difficultés, à la fois à la télévision et à la radio, Mz Dru est l’une des meilleures dans le pays.

Également animatrice de talent, Mz Dru a déjà animé de nombreux événements en direct tels que le concert de Miss Ghana et celui de Burna Boys à l’O2, ainsi qu’un tapis rouge pour le Ghana Music Award, les Black Women In Excellence Awards et d’autres événements. Elle a accueilli le tapis rouge « 2019 Rhythms on da Runway » et accueillera le tapis rouge « 2020 Rhythms on da Runway », cette année.

La présentatrice dont le credo est la positivité dit qu’elle est honorée d’être récompensée en tant que meilleure présentatrice 2020 et continuera d’être la meilleure. Elle a également remercié sa famille et ses amis, en particulier ses fans, d’être toujours là pour la soutenir.

« Vous devez toujours être vous-même et ne rien changer à votre personnalité, pour vous intégrer ou être accepté. Vous devez d’abord vous plaire. Soyez vous, quoi qu’il arrive. Mz Dru est à 100% elle-même et n’est pas prête à être influencée ou à être dans une tendance à plaire à qui que ce soit. C’est bien d’être aimé, mais se plier en quatre pour essayer de plaire aux autres n’est certainement pas une façon de vivre. Agir ou changer vous-même pour plaire aux gens peut entraîner des sentiments d’insatisfaction et de doute, et peut même vous causer un préjudice grave », a-t-elle conseillé.

Mz Dru, dont le slogan est « The hostess with the mostest », a ajouté : « Il est bon d’être inspiré par les personnalités d’autres personnes et leur succès, mais n’aspirez pas à être comme eux. Le succès est pour tout le monde, vous n’avez besoin que des conseils de Dieu et du travail acharné pour vous y amener ».