Musida : la plus belle femme d’Afrique du Sud s’installe enfin dans son nouvel appartement

La nouvellement couronnée Miss Afrique du Sud 2020, Shudufhadzo Musida, a emménagé dans son nouvel apparteement chic à Sandton, un quartier résidentiel de Johannesburg. Shudu semble s’installer confortablement dans sa nouvelle maison, après avoir séjourné quelques jours au Cap, à l’hôtel Table Bay.

Shudufhadzo Musida (23 ans) a reçu un million de rands (36 millions FCFA) en espèces, de l’organisation Miss Afrique du Sud. Ses prix de 3 millions de rands (plus de 105 millions FCFA) comprenaient l’utilisation de l’appartement entièrement meublé et équipé du luxueux Central Square avec un décor intérieur fabuleux par Enza Home et une Mercedes Benz C200 Cabriolet pour l’année de son règne.

L’organisation Miss Afrique du Sud a partagé une publication sur Instagram où elle l’a félicitée d’avoir enfin reçu les clés de sa maison. « Bienvenue à la maison, belle reine Shudufhadzo Musida ! Salut à tous les souvenirs que vous créerez dans cette belle maison Central Square Sandton, en servant notre pays avec fierté ! », ont écrit les organisateurs.

La Miss Shudu Shudufhadzo s’est également procuré une toute nouvelle Mercedes Benz blanche et elle a posté sur Instagram en posant juste à côté, en postant de « Girls With Mercs ».

Par ailleurs, Shudufhadzo Shudu a fait savoir qu’elle continuerait à sensibiliser le public sur des questions sociales importantes telles que la santé mentale et elle a indiqué que le message qu’elle avait pour les Sud-Africains est d’être gentil afin de reconstruire la société.