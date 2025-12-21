Isaak Touré interpellé au volant de sa Lamborghini avec un permis invalidé

Le défenseur du FC Lorient, de retour de prêt à l’Udinese, a été contrôlé à Versailles alors qu’il conduisait sans permis valide. Un nouvel épisode difficile dans une saison déjà marquée par les blessures.

Isaak Touré traverse décidément une période sombre. Le défenseur central du FC Lorient, qui culmine à 2,06 m et près de 100 kg, a été interpellé samedi à Versailles au volant d’une Lamborghini Urus alors que son permis de conduire ne comportait plus aucun point. Auditionné au commissariat, l’ancien Marseillais devra répondre de conduite avec un permis invalidé, un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Cette mésaventure s’inscrit dans un contexte sportif déjà compliqué pour le natif de Gonesse. Prêté la saison dernière à l’Udinese en Serie A, il s’était gravement blessé en janvier 2025 lors d’une défaite face à l’AS Rome, victime d’une rupture des ligaments croisés. Une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant près de dix mois.

Un retour laborieux en équipe réserve

Depuis son retour à Lorient cet été, Isaak Touré n’a toujours pas rejoué avec l’équipe première, actuellement 12e de Ligue 1. Sa reprise effectuée avec la réserve en National 2 n’a pas été glorieuse. En effet, ses trois apparitions ont été marquées par une expulsion contre Bordeaux après une faute en position de dernier défenseur.

Le parcours du joueur de 22 ans illustre les difficultés d’un grand espoir, international français chez les jeunes, à confirmer au plus haut niveau. Formé au Havre, recruté par l’OM en 2022 pour son potentiel hors norme, prêté à Auxerre puis transféré à Lorient pour plus de 10 millions d’euros, Isaak Touré n’a jamais réussi à s’imposer durablement. Son passage à l’Udinese, censé relancer sa carrière, s’est achevé prématurément sur une blessure grave.

Cette affaire extra-sportive vient alourdir un bilan déjà préoccupant pour un joueur qui peine à transformer ses qualités physiques exceptionnelles en performances au plus haut niveau.