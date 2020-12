Musicien le mieux payé, Kanye West plus riche que Ronaldo et Messi

Le magazine américain Forbes vient de publier la liste des musiciens les mieux payés en 2020. Malgré la pandémie de Covid-19, le rappeur américain Kanye West aurait empilé une somme faramineuse de 170 millions de dollars (91,2 milliards FCFA). Il est le mieux payé de tous et devance l’Anglais Elton John, qui aurait gagné, cette année, 81 millions de dollars (43,4 milliards FCFA).

Dans ce classement des 15 musiciens les mieux payés en 2020, ce sont les États-Unis qui se taillent la part du lion, avec 10 représentant contre 3 pour le Royaume-Uni, 2 pour le Canada et 1 pour la Corée du Sud. Le rappeur américain Kanye West, qui a accumulé 170 millions de dollars (91,2 milliards FCFA), arrive en tête devant l’Anglais Elton John, 81 millions de dollars (43,4 milliards FCFA). Ariana Grande occupe la troisième place au classement avec 72 millions de dollars (38,6 milliards FCFA), devant Jonas Brothers (36,7 milliards FCFA) et Chainsmokers (36,4 milliards FCFA).

En revanche, Kylie Jenner, star de téléréalité et femme d’affaires, est la personnalité la mieux payée de 2020. Elle a touché 590 millions de dollars, soit plus de 316,5 milliards FCFA), cette année, principalement grâce à sa marque de cosmétiques, Kylie Cosmetics. La sœur de Kim Kardashian précède son beau-frère, Kanye West qui a gagné 170 millions de dollars cette année, soit plus de 91,2 milliards FCFA.

Âgée de 23 ans, Kylie Jenner comptabilise plus de 204 millions d’abonnés sur Instagram. Désignée plus jeune milliardaire de l’histoire par Forbes en 2019, elle s’était vu retirer le titre à cause de présumées déclarations fiscales falsifiées. En troisième position se trouve le joueur de tennis Roger Federer avec 106,3 millions de dollars (57 milliards FCFA), Cristiano Ronaldo avec 105 millions de dollars (56,3 milliards FCFA), Lionel Messi avec 104 millions de dollars (55,7 milliards FCFA).

Le premier acteur du classement est Dwayne Johnson avec 87,5 millions de dollars (46,9 milliards FCFA).

