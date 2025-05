Mpox à Lomé : le Togo face à ses premiers cas de variole du singe

Lomé est en alerte. Le ministère de la Santé togolais a confirmé l’apparition des premiers cas de Mpox dans la capitale. Cette résurgence de la maladie, connue pour ses éruptions cutanées et sa forte contagiosité, suscite une mobilisation rapide des autorités sanitaires.

Alors que des campagnes d’information se mettent en place, les Togolais sont appelés à éviter tout contact physique non nécessaire et à se signaler aux premiers symptômes.

Le Togo vient de franchir un seuil préoccupant en matière de santé publique. Le 16 mai 2025, les autorités ont confirmé les tout premiers cas de Mpox, également appelée variole du singe, dans la capitale, Lomé. Cette annonce a aussitôt déclenché une série de mesures d’urgence pour contenir cette maladie virale hautement contagieuse. Tandis que le nombre de cas augmente, le gouvernement appelle à la vigilance et au respect strict des gestes préventifs.

Trois cas confirmés et plus de 50 personnes sous surveillance

Tout a commencé avec une jeune femme de 22 ans résidant dans le district sanitaire du Golfe, à Lomé. Elle est aujourd’hui hospitalisée dans un service spécialisé en maladies infectieuses. Peu après, deux autres cas ont été confirmés, dont celui de son mari, suscitant l’inquiétude dans la région. Selon le professeur Anoumou Dagnran, coordonnateur du comité de riposte, ces trois patients auraient été en contact avec au moins 55 personnes. Les autorités sanitaires togolaises ont immédiatement procédé à leur isolement, première barrière essentielle pour interrompre la chaîne de transmission. Les cas présentent principalement des symptômes typiques tels que des éruptions cutanées sur les paumes, accompagnées de fièvre et de douleurs musculaires.

Face à l’urgence, le ministère togolais de la Santé n’a pas tardé à activer un plan de riposte structuré. Les efforts se concentrent sur la surveillance épidémiologique renforcée, l’alerte précoce, la confirmation rapide des cas suspects et la prise en charge médicale efficace des personnes atteintes. Des équipes médicales sont mobilisées pour tracer les contacts, surveiller leur état de santé et isoler les cas éventuels. En parallèle, des campagnes d’information et de sensibilisation se déploient à travers la capitale, afin d’éduquer la population sur les signes de la maladie et les gestes à adopter pour se protéger.

Le Mpox, une menace bien réelle et méconnue

Encore peu connue du grand public, la variole du singe est pourtant une maladie dangereuse. Le virus se transmet d’un individu à un autre principalement par contact étroit : rapports sexuels, échanges de fluides corporels, ou encore manipulation d’objets contaminés. Les symptômes apparaissent souvent sous forme de fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, suivis d’éruptions cutanées pouvant s’étendre sur tout le corps. Dans certains cas, la maladie peut entraîner des complications graves, voire la mort. Cette réalité pousse les autorités à appeler au civisme collectif pour limiter les risques de propagation.