Mozambique : les oubliés de la tragédie du cyclone Idai

Une équipe médicale revenant d’une mission d’un mois dans la ville de Beira, dévastée à 90% par le passage du cyclone Idai qui a touché le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi affirme que les gens habitant la région ont été oubliés après la phase d’urgence.

Passé la phase d’urgence les gens ont oublié, alors que la situation actuelle est au moins aussi inquiétante que pendant la phase d’urgence, a déclaré Fernanda Santos, chef de l’équipe médicale, de retour d’une mission à Beira, deuxième ville du pays dans le centre du Mozambique. Le cyclone Idai a frappé le nord du Mozambique mi mars 2019, suivi de pluies torrentielles, laissant des maisons, des écoles, des hôpitaux et des infrastructures totalement détruites. Près d’un million et demi de personne ont été touchées.

Il reste beaucoup de travail à faire pour reconstruire « cette ville, ces services de santé jusqu’à leur retour à la normale« . La phase d’urgence était importante, elle a mobilisé beaucoup de monde, mais la phase de reconstruction l’est plus encore » a ajouté le promoteur du mouvement #unidospelabeira.

« En ce qui concerne les médias, il y a toujours des choses qui vont arriver et les gens arrêtent de parler, et nous ne pouvons pas oublier, ces gens vont continuer à avoir besoin d’aide pendant longtemps« , a-t-elle ajouté, ajoutant que de nombreuses ONG sont partis parce qu’ils étaient en phase d’urgence, mais il est nécessaire que d’autres continuent à y aller.

The @CruzVermelhaMOZ and @ifrc team flew into #Beira this morning. The devastation from #cycloneidai is massive but #RedCross is here on the ground and responding. @DekunleCharles @KaufmanR @hagacaroline @CorButler pic.twitter.com/ECg9Hdwa44

— Jamie LeSueur (@jamielesueur) March 17, 2019