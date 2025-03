Mozambique : João dos Santos Ferreira, « un combattant de première ligne », selon le Président Chapo

Le président de la République du Mozambique, Daniel Chapo, a tiré son chapeau à João dos Santos Ferreira pour sa contribution à la lutte de libération nationale et au développement du pays, lors des funérailles du vétéran. L’homme d’État a peint l’ancien combattant comme « un combattant de première ligne » et a souligné son rôle dans la défense de la souveraineté et la promotion de la durabilité environnementale.

João dos Santos Ferreira, l’un des membres d’exception de l’Association des combattants de la lutte de libération nationale (ACLLIN), est décédé dimanche dernier, dans la ville de Maputo, à la suite d’une maladie. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes importants, notamment celui de ministre de l’Agriculture et de député à l’Assemblée de la République du Mozambique pendant deux décennies.

Dans son discours, Daniel Chapo a évoqué le courage de Ferreira depuis son plus jeune âge, lorsqu’il a échappé aux troupes coloniales à l’aérodrome de Mocímboa da Praia, dans la province de Cabo Delgado, vers Dar es Salaam, en Tanzanie, accompagné du général Jacinto Veloso.

« Jeunes imprégnés des idéaux de la lutte de libération nationale »

« Il était déjà un jeune homme dans les troupes coloniales, mais deux jeunes très courageux, dont l’un est ici dans cette salle, le général Jacinto Veloso. Et lui [João dos Santos Ferreira, avec le général], à bord d’un avion des troupes coloniales, a fui l’aérodrome de Mocimboa da Praia à Dar es Salaam, en Tanzanie, parce qu’ils étaient des jeunes imprégnés des idéaux de la lutte de libération nationale », a-t-il indiqué.

Ferreira a par la suite rejoint les rangs de la lutte armée. Au début non reconnu comme exilé politique en Tanzanie, il a reçu le soutien de l’Égypte, puis s’est installé en Algérie, où il a rejoint d’autres combattants. Il s’est ensuite rendu en France et à Cuba, où il a décroché un diplôme d’ingénieur, avant de retourner en Tanzanie avant la proclamation de l’indépendance du Mozambique.

« Il n’a jamais cessé de contribuer à son pays »

Après l’indépendance nationale, Ferreira a joué un rôle décisif dans le développement du secteur agricole, en assumant les postes de ministre de l’Agriculture et de secrétaire d’État au coton. « Même s’il a pris sa retraite, il n’a jamais cessé de contribuer à son pays », a Daniel Chapo, soulignant également l’engagement environnemental du vétéran.

Le chef de l’État a souligné le rôle de Ferreira dans la promotion de l’exploitation forestière durable et dans la création d’associations axées sur la protection de l’environnement. « C’était un excellent conservateur environnemental, donc il s’est battu avec acharnement pour créer plusieurs associations liées à la protection de l’environnement », a-t-il déclaré.