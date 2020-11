Moulay Hassan, du luxueux hôtel acquis à Paris par Mohammed VI à sa résidence privée au Maroc

Alors qu’il était pressenti en France, après « l’acquisition d’un hôtel de luxe à Paris » par le roi Mohammed VI, l’on apprend que le prince Moulay Hassan a été bénéficiaire d’une super belle résidence au Maroc. Décryptage.

Après avoir décroché son baccalauréat « option internationale » en Sciences économiques et sociales, avec la mention « très bien », le prince héritier Moulay Hassan avait l’attention du monde entier, alors que se posait la question de savoir où est-ce qu’il va poursuivre ses études.

L’acquisition faite en octobre, en France, par le roi Mohammed VI, d’un hôtel, d’une « valeur de 80 millions d’euros (environ 50 milliards FCFA) », avait donnait une orientation, au point qu’il a été évoqué que ce joyau pourrait être destiné au prince héritier, Moulay El Hassan ou même la princesse Lalla Salma.

L’information avait été rapportée par le journal Africa Intelligence, dans sa publication du 1er octobre 2020, annonçant que le roi Mohammed VI s’était offert un « hôtel particulier de 1080 mètres carrés, qui se situe à quelques encablures de la Tour Eiffel dans le 7ème arrondissement de Paris ».

Alors que tous les regards s’étaient tournés vers la France, ce week-end, on apprend que le roi du Maroc, Mohammed VI, a mis à la disposition du prince héritier, une résidence, « située dans la nouvelle ville verte, où infrastructures et environnement se conjuguent pour créer un réel espace écologique ».

Cette information avait été reprise par Bladi, qui précisait que « la grande villa a été aménagée pour devenir la résidence principale du prince ». Selon le journal Al Ayam, qui avait fait la révélation, il s’agit d’une villa écologique qui a été spécialement conçue pour accueillir le prince héritier Moulay Hassan ».

Le journal ajoutait une précision de taille : que le prince héritier « doit rejoindre l’université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir pour les études supérieures ». L’institution étant fondée en 2017 par l’Office Chérifien des Phosphates. Moulay Hassan devrait suivre en parallèle une formation au sein de l’école de la gouvernance et de l’économie de Rabat.

Moulay El Hassan, actuellement âgé de 17 ans (il est né le 8 mai 2003), selon Bladi, devra également prendre part à certaines activités royales, en compagnie de son père, le roi Mohammed VI.