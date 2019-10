Mondiaux d’athlétisme : Nakaayi remporte l’or sur 800m pour l’Ouganda

L’athlète Halimah Nakaayi a remporté la première médaille d’or de l’Ouganda au Championnat du monde d’athlétisme qui se déroulent à Doha, au Qatar.

Les courses de fond et de demi-fond restent l’apanage des pays africains, mais c’est a première fois qu’un représentant de l’Ouganda, masculin ou féminin, remporte une course de 800 m lors d’un championnat du Monde.C’est donc une journée historique qu’a vécu Halimah Nakaayi en remportant l’or des Championnats du monde 2019 de Doha, au Qatar. Elle a devancé deux américaines, Raevyn Rogers et Ajee Wilson. En un temps de 1’58 » et 04 centième, Halimah Nakaayi a battu le record national. A noter que sa compatriote Winnie Nanyondo a terminé quatrième.

Halimah Nakaayi, agée de 24 ans, repartira du Qatar avec une prime de victoire de 60 000 dollars (environ 220 millions de shillings).

Au tableau des médailles africaines, le Kenya avec deux médailles d’or et une de bronze est toujours en tête devant l’Éthiopie, une médaille d’or et deux d’argent.