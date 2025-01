Mondial de Handball : l’Égypte passe à un chouia de l’exploit, la France se qualifie sur un miracle de Karabatic

Dans une ambiance électrique à Zagreb, l’équipe de France de handball a décroché son billet pour les demi-finales du Mondial au terme d’un match haletant face à l’Égypte (34-33). Une qualification obtenue grâce à un but extraordinaire de Luka Karabatic à la dernière seconde, qui vient enrichir encore davantage l’histoire de l’équipe aux six titres mondiaux.

La rencontre restera gravée dans les mémoires comme l’une des plus intenses de l’histoire récente du handball international. Face à une équipe d’Égypte en constante progression ces dernières années, les Bleus ont dû puiser dans leurs ressources pour arracher la victoire. Les Pharaons, qui avaient créé la sensation en faisant match nul avec la France en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, ont démontré que leurs récents succès n’étaient pas le fruit du hasard.

Menée à plusieurs reprises au score, l’équipe égyptienne a fait preuve d’une force incroyable, revenant systématiquement au contact des champions français. Portés par un Karim Hendawy étincelant dans les buts et une défense de fer, les Pharaons ont poussé les Experts dans leurs derniers retranchements, parvenant même à égaliser à 33-33 à quelques secondes du terme.

L’éclair de génie de Luka Karabatic

C’est alors que Luka Karabatic, figure emblématique de cette équipe de France, a inscrit son nom dans la légende du handball mondial. Sur l’engagement suivant l’égalisation égyptienne, le frère de Nikola a fait preuve d’une lucidité exceptionnelle. Repérant le gardien égyptien légèrement avancé, il a décoché un tir surpuissant depuis le rond central. Le ballon, franchissant la ligne quelques dixièmes avant le buzzer final, a fait exploser de joie le banc français.

INCROYABLE !!!

La France bat l’Egypte grâce à un but marqué à 2 dixièmes de secondes du coup de sifflet final !!!! ⏱️#Action pic.twitter.com/AI7LmMcfmW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 28, 2025

Cette qualification rappelle, s’il en était besoin, l’extraordinaire longévité au plus haut niveau de l’équipe de France. Avec six titres mondiaux (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017), trois médailles d’or olympiques (2008, 2012, 2021) et trois sacres européens (2006, 2010, 2014), les Bleus continuent d’écrire leur légende. La nouvelle génération, parfaitement intégrée aux cadres expérimentés, perpétue l’excellence française dans le handball mondial.

Cette victoire face à l’Égypte, obtenue dans la douleur, démontre que cette équipe de France conserve cette capacité unique à se transcender dans les moments décisifs. Elle affrontera la Croatie en demi-finale, avec l’ambition de décrocher une nouvelle médaille mondiale qui viendrait enrichir un palmarès déjà exceptionnel.

Le handball français peut se féliciter d’avoir des joueurs capables de tels exploits, perpétuant une tradition d’excellence qui dure depuis près de trois décennies. La « French Hand Touch » continue de faire des merveilles, et ce but mythique de Luka Karabatic en restera l’une des plus belles illustrations.