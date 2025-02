Moncef Douaifia : investir dans l’avenir de la Santé grâce à des solutions innovantes et locales

La santé en Afrique se trouve à une croisée des chemins. Si des progrès importants ont été réalisés ces dernières années, les défis demeurent immenses. Ces enjeux nécessitent une approche concertée, alliant innovation, investissement local et partenariats stratégiques. Tribune par Moncef Douaifia

Pharmacien industriel, expert-consultant auprès du Laboratoire de recherche et de développement d’IMC

Une dynamique de progrès, mais des obstacles persistants

Les efforts pour améliorer l’accès aux soins ont permis d’obtenir des résultats encourageants ces dernières années. Cependant, dans les pays d’Afrique, seuls 48 % des habitants bénéficient d’une couverture essentielle en soins de santé, selon l’OMS, avec pour objectif une couverture universelle d’ici 2030. Quand on y réfléchit la marche à franchir paraît considérable voir infranchissable.

En parallèle, des défis structurels et conjoncturels freinent cette dynamique. Comme par exemple, l’augmentation grandissantes des maladies non transmissibles, telles que le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Ou encore, la résurgence de pandémies, comme le paludisme ou la rougeole, révélant encore des lacunes dans les campagnes de prévention et de vaccination. Sans parler, des conflits armés, qui en Afrique comme ailleurs détruisent les infrastructures sanitaires et compromettent l’accès aux soins pour des milliers de personnes.

Une approche locale essentielle

Les défis complexes auxquels l’Afrique est confrontée en matière de santé nécessitent une réponse locale. En encourageant par exemple, les investissements dans des projets locaux, comme les hubs de formation ou encore la production d’équipements médicaux.

Des exemples africains inspirants montrent qu’un changement est possible. L’Institut Ircad Africa, au Rwanda, forme des médecins en chirurgie mini-invasive avec un impact direct. Ce centre rwandais d’excellence forme des chirurgiens aux techniques les plus modernes : plus de 300 médecins africains formés en un an seulement !

Le développement d’une industrie locale d’équipements médicaux constitue une véritable opportunité stratégique. Car elle permet de réduire la dépendance aux importations, souvent coûteuses en devises et sujettes à des délais imprévisibles. Elle oblige aussi, les pays africains à adapter les équipements aux réalités locales (faibles besoins énergétiques, entretien simplifié). Sans parler qu’elles créent des emplois qualifiés à travers des programmes de formation technique.

Ces initiatives démontrent que l’Afrique dispose d’un potentiel immense pour transformer ses systèmes de santé.

L’innovation comme moteur de transformation

La technologie joue aussi un rôle central dans la modernisation des systèmes de santé. Le développement de la télémédecine sur le continent africain, par exemple, ouvre de nouvelles perspectives pour les zones reculées, permettant de surmonter des contraintes géographiques et logistiques.

Il faut aussi pouvoir s’appuyer sur ce qui fonctionne ailleurs, comme les partenariats public-privé. Faciliter les collaborations entre gouvernements africains, entreprises et institutions internationales permettrait de maximiser les impacts positifs sur le secteur de la santé. Toutes, ces avancées permettront aux pays africains de répondre non seulement besoins immédiats, mais aussi de poser les bases d’un système de santé durable, capable de résister aux crises et de s’adapter aux évolutions démographiques et épidémiologiques.

Une vision ambitieuse pour un impact durable

Investir dans la santé en Afrique aujourd’hui, ce n’est pas seulement répondre aux besoins urgents. C’est contribuer à l’émergence d’un continent plus résilient, plus inclusif et prêt à relever les défis mondiaux de ce secteur. En s’appuyant sur les forces locales, sur l’innovation, la collaboration public-privé et une vision à long terme, l’Afrique peut devenir un exemple mondial de transformation réussie des systèmes de santé. Le moment d’agir ensemble est venu !



