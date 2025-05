Moissons d’avenir : l’Afrique face au défi alimentaire

L’Afrique, riche de ses terres fertiles et de ses ressources naturelles, se trouve aujourd’hui à un carrefour décisif en matière de souveraineté alimentaire. Malgré un potentiel agricole considérable, le continent reste dépendant des importations alimentaires.

En 2022, environ 282 millions de personnes (20 % de la population africaine) étaient sous-alimentées, soit 57 millions de plus qu’en 2020. Cette situation met en évidence l’urgence de renforcer la souveraineté alimentaire pour garantir la sécurité alimentaire et la résilience des populations africaines.

L’insécurité alimentaire en Afrique est exacerbée par plusieurs facteurs. La dépendance aux importations est l’un des principaux enjeux. Des produits de base tels que le riz, le blé et l’huile de palme représentent une part importante des importations alimentaires du continent. En outre, les changements climatiques impactent sérieusement la production agricole, réduisant la disponibilité alimentaire locale. Les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les sécheresses en Afrique de l’Est et les inondations en Afrique de l’Ouest, aggravent cette situation. Par ailleurs, les conflits prolongés perturbent les systèmes de production et de distribution alimentaire, comme on peut le voir dans des pays comme le Soudan du Sud ou la République Démocratique du Congo.

Cependant, face à ces défis, de nombreuses initiatives émergent à travers le continent pour promouvoir la souveraineté alimentaire. En Éthiopie, par exemple, le gouvernement a lancé une initiative d’agriculture durable visant à lutter contre les sécheresses récurrentes, en mettant en œuvre des systèmes d’irrigation intelligents et en encourageant l’agroécologie.

De plus, dans des pays comme le Kenya et le Sénégal, les technologies agricoles innovantes sont adoptées pour améliorer la productivité. Les applications mobiles pour les agriculteurs, comme « iCow » au Kenya, offrent des conseils en temps réel sur la gestion des cultures et des bétail, augmentant ainsi les rendements tout en réduisant les pertes.

Les coopératives agricoles jouent également un rôle essentiel dans la promotion de la souveraineté alimentaire. Au Ghana, par exemple, les producteurs locaux bénéficient du soutien des coopératives qui facilitent l’accès au financement et aux marchés, tout en négociant des prix plus justes pour leurs produits. En Afrique du Sud, les partenariats entre producteurs locaux et grandes entreprises de distribution ont permis de renforcer l’agriculture locale, en offrant des opportunités pour les petits exploitants agricoles d’accéder à de plus grands marchés.

Les gouvernements africains jouent un rôle crucial dans la promotion de la souveraineté alimentaire. L’allocation de fonds pour le développement des infrastructures rurales, la recherche agricole et la formation des agriculteurs est essentielle. En Ouganda, des politiques ont été mises en place pour soutenir les petits agriculteurs, notamment en facilitant l’accès aux semences de qualité et en investissant dans l’éducation agricole. La sécurisation des droits fonciers, particulièrement pour les femmes, est une autre priorité.

Dans des pays comme le Rwanda, où les réformes foncières ont permis aux femmes de devenir propriétaires de terres, la production alimentaire a augmenté, et les familles bénéficient désormais de meilleures conditions de vie.

La souveraineté alimentaire en Afrique n’est pas seulement une question de production alimentaire, mais aussi de dignité, de culture et de développement durable. En soutenant les initiatives locales, en renforçant les politiques publiques et en investissant dans l’agriculture durable, l’Afrique peut transformer ses défis en opportunités. Des pays comme le Maroc, avec ses projets de développement de l’agriculture durable, ou le Mali, qui investit dans la diversification de ses cultures, montrent que des solutions locales peuvent être mises en place. Il est temps de reprendre le contrôle de notre alimentation pour un avenir prospère et autonome.