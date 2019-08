Mohammed VI ne veut plus célébrer son anniversaire : un lien avec Lalla Salma ?

Le roi Mohammed VI a décidé de ne plus célébrer son anniversaire, alors que l’édition de cette année est prévue le 21 août prochain. Un lien avec Lalla Salma ?

La décision est prise. A compter de cette année 2019 et pour les années à venir, le roi Mohammed VI ne célébrera plus les festivités marquant son anniversaire prévu le 21 août. Le communiqué du palais royal n’a pas ajouté de précision concernant cette décision qui étonne plus d’un, tant au royaume qu’à l’international alors que Mohammed VI devait fêter ses 56 ans, cette année 2019.

Pourquoi le souverain a-t-il pris cette décision ? C’est la question que se pose tout le monde et qui reste sans réponse. Y a-t-il un lien entre cette décision et la séparation entre le roi Mohammed VI et Lalla Salma ? Tout porte à le croire, d’autant que le souverain, au cas où il devrait célébrer son anniversaire, sera appelé, une nouvelle fois, à s’afficher seul. Peut-être avec ses enfants et quelques membres de sa famille, mais sans Lalla Salma.

Et fêter son anniversaire sans celle qui est supposée être son épouse ferait resurgir la lancinante question de savoir où se trouve Lalla Salma. Une célébration sans la princesse équivaudrait à confirmer la thèse du divorce entre le roi et Lalla Salma née Bennani. Ce que Mohammed VI semble vouloir éviter, laissant l’opinion dans le doute.