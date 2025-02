Mohammed VI casse sa tirelire pour financer des mosquées

Le roi Mohammed VI du Maroc joue un rôle clé dans le financement de projets religieux, notamment pour les mosquées en Europe. Un geste qui renforce les liens culturels et spirituels avec la diaspora marocaine. L’édification de la future Grande mosquée de Manacor, dans l’archipel des Baléares, a attiré l’attention. Ce projet, entièrement financé par le souverain marocain, représente un investissement de six millions d’euros.

La future Grande mosquée de Manacor se déploiera sur une vaste superficie de 14 500 mètres carrés. L’achat du terrain nécessaire à sa construction a été effectué auprès de la banque BBVA pour une somme avoisinant les 2,2 millions d’euros. Mais le projet ne se limite pas à la construction d’un lieu de prière. Il inclut également un centre commercial et un parc public, offrant ainsi un véritable espace d’échange et de rassemblement pour la communauté locale.

Un projet d’envergure pour Manacor

Ce projet a pour objectif de promouvoir l’intégration, le dialogue interculturel et la cohésion sociale tout en offrant un espace de culte moderne et fonctionnel. Le financement vise à répondre aux besoins de la communauté marocaine vivant dans les îles Baléares, en particulier celle de Majorque, qui est la plus importante et en forte croissance.

Le financement de ce projet par le roi Mohammed VI s’inscrit dans une longue tradition de soutien aux mosquées et institutions religieuses marocaines et musulmanes à travers le monde. Cela illustre l’engagement personnel du roi pour la préservation de la culture islamique et le bien-être de la diaspora marocaine.

Les mosquées en France : soutien du roi et projets en cours

Le roi Mohammed VI n’est pas étranger à l’aide à d’autres projets de mosquées, notamment en France. Un exemple frappant est le financement de la Grande mosquée de Metz, où le roi a contribué à hauteur d’un million d’euros pour soutenir sa construction. Bien que ce financement soit privé et non étatique, il a suscité des débats sur la transparence et la provenance des fonds, notamment après une plainte de l’Union des familles laïques de Moselle (UFAL) concernant l’ingérence étrangère. Cette action a néanmoins été rejetée par la justice et l’UFAL a même été condamnée à verser une amende.

Le président de l’association de la Grande mosquée de Metz, Mohamed Hicham Joudat, a précisé que ce financement par le roi était une réponse à une demande formulée par la communauté locale et que toutes les démarches ont été faites en conformité avec la législation en vigueur. Le projet vise à répondre à un besoin croissant d’espace de prière pour les musulmans de Metz, souvent contraints de prier dans des conditions précaires, voire dans la rue lors de certaines grandes fêtes.

Montauban : un financement local pour un parking indispensable

Le projet de la mosquée de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, est un autre exemple significatif de projets de mosquées en France. Bien que le roi Mohammed VI ne finance pas directement ce projet, il illustre le type d’initiatives soutenues par la communauté musulmane. La mosquée, en construction depuis plusieurs années, cherche actuellement à obtenir un financement pour la construction d’un parking nécessaire à la gestion de l’afflux de fidèles. L’association Es-Salem, responsable de la mosquée, a collecté des fonds pour financer la majeure partie de la construction, mais elle a besoin de 400 000 euros supplémentaires pour finaliser le parking, dans l’objectif d’ouvrir définitivement la mosquée en 2026.

Une fois achevée, la mosquée pourra accueillir jusqu’à 1 500 fidèles, répondant ainsi à la demande croissante des musulmans dans la région. Ce projet vise à fournir non seulement un lieu de prière mais aussi des installations communautaires telles que des salles de réunion, des bureaux, des espaces pour les femmes. Il y aura même des portes en bois sculpté provenant du Maroc, ajoutant une touche d’authenticité.